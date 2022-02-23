«أبطال قوى الإمارات» يدشنون مشوار «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: المنامة - معتصم عبدالله

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يدشن «فرسان الإرادة» من نجوم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، في «ألعاب القوى» مشوار المنافسة على الميداليات الملونة، في النسخة الثالثة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «البحرين 2022»، من خلال المنافسات التي تنطلق اليوم باستاد خليفة الدولي، فيما تنطلق منافسات «رفعات القوة» غداً بجامعة بوليتكنك بمدينة عيسى.

ويمثل لاعبو ولاعبات ألعاب القوى ورفعات القوة، العمود الفقري لمنتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك حالياً في بارالمبية غرب آسيا بالبحرين، بوجود 37 لاعباً ولاعبة من بينهم 26 في ألعاب القوى، و11 في منافسات رفعات القوة.

ويبرز من بين كوكبة نجوم ألعاب القوى ورفعات القوة العديد من الأبطال أصحاب الإنجازات الأولمبية أمثال محمد خميس، وسارة الجنيبي صاحبة أول ميدالية أولمبية نسائية في دورة الألعاب البارالمبية في ريودي جانيرو 2016، وتضم القائمة أيضاً أسماء أخرى أمثال مريم المطروشي، مريم الزيودي، نورة الكتبي، ذكرى الكتبي، راشد الزيودي، سعيد المهري، يحيى البلوشي، أحمد المازمي، بدر الحوسني.

تأكيد

وأكدت نايلة خميس، مدربة ألعاب القوى بمنتخب الإمارات، على جاهزية البطلة البارالمبية سارة الجنيبي، وأوضحت حصدت الجنيبي ميداليتين في بطولة عام 2019،، ونأمل أن تكون المشاركة المرتقبة أفضل على مستوى الإنجازات، لا سيما وأن المنافسة الحالية تعد محطة للمشاركة الأهم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين في أكتوبر المقبل، ومن بعدها في بطولة العالم.

بدورها، أكدت البطلة البارالمية، سارة الجنيبي على الجاهزية الكاملة للمشاركة في بارالمبية غرب آسيا، وقالت: أتطلع إلى تحقيق أرقام جديدة في مشاركتي الثانية على صعيد غرب آسيا، وأتمنى أن يحالفني التوفيق بجانب زملائي في تحقيق الطموحات المرجوة.

وذكر، أيمن محمد علي مدرب منتخب الإمارات لألعاب القوى، أن التحضيرات الختامية لانطلاقة مشوار المشاركة الإماراتية، مضت بالشكل المطلوب، وأوضح: نحظى بالعدد الأكبر من اللاعبين واللاعبات المشاركين في جميع منافسات ألعاب القوى على مستوى 125 منافسة رياضية بإعاقات مختلفة في رمي القرص والجلة والرمح والصولجان بجانب مسابقات الجري والجري على الكراسي المتحركة.

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