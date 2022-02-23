منتخب القوس والسهم جاهز لـ«مونديال» أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد غلام خورشيد لاعب منتخبنا للقوس والسهم لأصحاب الهمم جاهزية المنتخب للمشاركة في«مونديال دبي» قبل انطلاق المسابقات التمهيدية مبيناً أن اكتساب الخبرة هدفهم في وجود أبطال لهم وزنهم وأصحاب خبرات في اللعبة.

وقال: إن الاحتكاك مع مدارس مختلفة سيكون له المردود الإيجابي على اللاعبين وخاصة أن «مونديال دبي» كله فوائد.

وأشار خورشيد إلى أن المعسكر الذي أقامه المنتخب في الشارقة حقق أهدافه ونتطلع لتقديم كل ما عندنا في «المونديال» وفق النهج المرسوم.

وذكر أنه بدأ مسيرته لاعباً لرفعات قوة حيث زامل محمد خميس بطلنا البارالمبي صاحب أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية، ليتحول إلى القوس والسهم بعد إصابته في الكتف.

ثقة

في سيلق متصل، أكد فانسو ايبو مدرب منتخب فرنسا أن منتخب بلاده جاء إلى دبي للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج وخاصة انه يملك مقومات ذلك، وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي يضم في صفوفه 5 لاعبين عالميين شارك 4 منهم في دورات» بارالمبية «3 في النسخة الأخيرة لـ «بارالمبية» طوكيو فيما تواجد الآخر في دورة ريو. وقال: إن المنتخب الفرنسي رفع شعار الوصول إلى منصات التتويج وهو يتطلع لتحقيق ميداليتين ملونتين في دبي وخصوصاً أن مستواه الذي ظهر به خلال الفترة الماضية يؤهله لذلك، وشدد المدرب الفرنسي على قوة المنافسة في المونديال، مع تواجد نخبة من الأبطال مبيناً أن جميع المنتخبات في قمة جاهزيتها لخوض تحدي دبي.

واختتم المدرب الفرنسي حديثه بقوله: إن منتخب بلاده لم يستطع الحصول على أي ميدالية في النسخة الماضية لبطولة العالم التي أقيمت ببكين عام 2017.

أهداف

وأكدت شارلوت بيرقس مدربة منتخب بريطانيا أن المعسكر التحضيري الذي أقامه منتخب بلادها لمدة 12 يوماً في دبي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم حقق أهدافه وخاصة في ظل الأجواء الرائعة بدبي.

وقالت: إن اختيار دبي لإقامة المعسكر الخارجي لم يأت من فراغ لننجح فيما هدفنا إليه متطلعين أن نحقق نتائج إيجابية في البطولة والاستفادة من المكاسب التي حققها معسكر دبي.

وأضافت: إن طريق الوصول إلى منصات التتويج يعد بكل المقاييس صعباً في وجود أبطال العالم مما يتطلب من جميع المشاركين مضاعفة الجهد لحصد ميداليات ملونة.

وأشارت إلى أن منتخب بلادها أكمل كافة استعداداته للبطولة بعد أن اختير جاهزيته بمعسكرات طويلة لمقارعة النخبة في هذا التحدي العالمي الكبير.

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