4 ذهبيات للإمارات في «بناء الأجسام الطبيعية»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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حصل لاعبو الإمارات على 4 ميداليات ذهبية ضمن بطولة سايتك للأجسام الطبيعية الدولية والتي نظمتها شركة بيغ اند سايتك بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في مول الإمارات في دبي وبالتعاون مع صالة وورلد جيم العالمية في دبي وبمشاركة كبيرة من الرياضيين.

وحضر منافسات البطولة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الأجسام وفيصل الغيص الزعابي وعضو الاتحاد.

وحقق ذهبيات الإمارات عمر كاظم في الفيزيك للشباب (174) سنتمترا وسلطان عبد الله في كلاسيك بناء الأجسام (175)، وشامس الشامسي في جميز بناء الأجسام وحمد محمد حسن بوزن 75 كغ بينما حقق لاعب العراق مصطفى واثق ثلاث ذهبيات في الكلاسيك وبناء الأجسام للناشئين والشباب .

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