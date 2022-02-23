«دبي لصيد الأسماك» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تبدأ اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن أجندة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022 وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

ويأتي تنظيم النادي لهذه البطولة سنوياً انطلاقاً من خطط وأهداف النادي وحرص مجلس إدارته على توفير فرص سانحة لجميع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة في ظروف مثالية وفق شروط ومعايير تنظيمية لتجمع هواة الصيد في الدولة من أبناء الدولة ومختلف الجنسيات في أجواء مجتمعية تنافسية وترفيهية.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تخصيص مبلغ 165 ألف درهم كمجموع جوائز للفائزين في الجولة الأولى بواقع 135 ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في فئة سمك الكنعد (كينيغ فيش) ومبلغ 30 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى الثالث في فئة السكل (كوبيا).

شروط

وحدد النادي شروط المسابقة بأن يسمح بطريقة واحدة للصيد هي الجر فقط (التشاخيط) وبالطعم الحي ولا يسمح بالشباك والأقفاص والمنشلة، وسيتم احتساب النتائج حسب وزن السمكة الواحدة وفي حال التساوي يتم إحتساب الطول بعد التدقيق على استيفاء الشروط ومنها توثيق (الفيديو).

وحددت اللجنة المنظمة مرفأ الصيادين في جميرا (بي آند أو ماريناز-أم سقيم 2) مكاناً لاستلام المشاركات يومياً حتى موعد ختام الحدث السبت المقبل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء، عدا اليوم الختامي (السبت) الذي سيشهد مراسم التتويج في الخامسة مساءً حيث ستتاح الفرصة لرواد شواطئ جميرا لمطالعة الأسماك في مسرح خاص تم تركيبه لاستقبال مشاركات المتسابقين.

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