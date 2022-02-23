سلطان بن حمدان يشهد «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أمس منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا في أول مواجهات المؤسسات الكبرى في مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم».

وقام الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ بحضور العديد من محبي رياضة الهجن وسباقات الأصائل.

واستهلت هجن الرئاسة مشوارها في حصد الرموز بانتزاع «مهدية» كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا الأبكار المفتوح، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي مسجلة زمناً قدره 7:10:5 دقائق.

وعززت «حفلة» انتصارات هجن الرئاسة بنيل الكأس الثانية والتي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا الأبكار المحليات بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي مسجلة زمناً قدره 7:17:1 دقائق.

وانتزع «النادر» لهجن العاصفة بندقية اللقايا الجعدان المحليات في الشوط الرابع بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 7:17:7 دقائق. وحلق «شاهين» لهجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ببندقية اللقايا الجعدان في الشوط الثاني المفتوح، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد مسجلاً زمناً قدره 7:13:0 دقائق.

تميز

وأكد علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي يعتبر باكورة ختاميات سباقات الهجن لهذا الموسم، ويتميز الحدث هذا العام بتنظيمه في موعد مميز تكون فيه جميع الهجن في قمة جاهزيتها للمشاركة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية شهدت تسجيل أعداد غير مسبوقة تجاوزت 17 ألفاً مما يعكس الإقبال الواسع على المشاركة في الأشواط البالغ عددها على مدار فترة المهرجان 351 شوطاً منها 44 شوطاً خصصت للرموز.

وأضاف بن سرود لـ «البيان الرياضي»، إن سن اللقايا لهجن أبناء القبائل يعتبر من أكثر الفئات العمرية مشاركة من قبل الملاك المشاركين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء الخليج، حيث بلغ عدد المشاركين في أحد الأشواط لسن اللقايا تسجيل 136 مطية، وهو رقم كبير مما يعكس أهمية الحدث ومكانته المرموقة، لافتاً إلى أنه على مدى السنوات الماضية تراكمت خبرات مختلف اللجان وفرق العمل في عملية إدارة الحدث في الميدان الذكي الذي تتوفر فيه جميع المقومات والعوامل اللازمة لنجاح مثل هذه الأحداث.

تحديات صباحية

وبالعودة إلى منافسات الفترة الصباحية، سيطرت هجن الرئاسة على التحديات الصباحية لسن اللقايا لهجن مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وكان التألق الأكبر من نصيب مضمر الشعار الأحمر محمد عتيق زيتون المهيري الذي حقق الناموس في كل الأشواط الرئيسية.

وتصدرت «شواهين» الشوط الرئيسي والمخصص للقايا الأبكار المحليات لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري مسجلة زمناً قدره 7:22:6 دقائق.

ونال «شاهين» لهجن الرئاسة صدارة ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات تحت قيادة محمد زيتون المهيري مسجلاً زمناً قدره 7:26:0 دقائق.

وحققت «شواهين» النقطة الثالثة لهجن الرئاسة بقيادة المهيري وكسبت صدارة اللقايا الأبكار المهجنات بزمن وقدره 7:24:3 دقائق.

واستمر تألق هجن الرئاسة عبر «شاهين» بقيادة محمد زيتون المهيري بطل قمة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع مسجلاً زمناً قدره 7:23:0 دقائق.

ويصل قطار مهرجان المرموم التراثي اليوم، إلى محطة تحديات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وتقام في الفترة الصباحية 18 شوطاً منها عشرة أشواط للإنتاج، بينما ستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على ستة رموز.

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