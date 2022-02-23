ديوكوفيتش يلتقي خاشانوف في «تنس دبي» اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، اليوم، مع الروسي كاران خاشانوف المصنف 25 عالمياً في الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وكان ديوكوفيتش حامل اللقب 5 مرات ضمن تأهله إلى هذا الدور أول من أمس على حساب الإيطالي لورنزو موسيتي بتغلبه عليه بمجموعتين نظيفتين ٦-٣ و٦-٣، فيما فاز خاشانوف على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع ٦-٣ و ٦-٧ و٧-٥.

وفجر الأمريكي ماكنزي ماكدونالد المصنف 61 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحته بالروسي أصلان كاراتسيف المصنف 22، حامل لقب البطولة والفوز عليه بمجموعتين دون رد ٧-٥ و ٦-٣ في ساعة و35 دقيقة.

وضرب ماكدونالد موعداً في الدور الثاني مع الصربي فيليب كراينوفيتش.

وتأهل السلوفاكي أليكس مولكان المصنف 69 عالمياً إلى الدور الثاني على حساب الجنوب أفريقي لويد هاريس المصنف 35 بعد أن تفوق عليه بمجموعتين دون رد ٦-٣ و ٦-٣.

وودع الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبد الرحمن الجناحي منافسات الزوجي، عقب خسارتهما أمس في ثاني أدوار البطولة أمام الثنائي المكون من الأمريكي أوستن كراجيك والفرنسي أدوار روجر فاسيلين بواقع مجموعتين دون مقابل جاءت نتائجها (٦-٠ و ٦-٠).

إصابة

من جهة أخرى كشف التونسي مالك الجزيري، الذي قدم مباراة قوية أمام كراينوفيتش عن إصابته بشد عضلي في يده اليمنى كان وراء خسارته المجموعة الثالثة وبالتالي المباراة.

وأكد الجزيري الذي سبق أن بلغ نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس مرة واحدة ومرتين ربع النهائي أنه يتطلع إلى العودة ضمن قائمة أفضل 100 لاعب على العالم في موسم التنس الجديد بعدما تأخر إلى التصنيف 297 حالياً بسبب الإصابات وابتعاده عن المشاركة في البطولة لفترة طويلة.

وأوضح الجزيري (38 عاماً) أن العمر مجرد رقم بالنسبة له وأنه قادر على العودة إلى قمة العطاء والدخول ضمن نادي الـ100، موجهاً في الوقت نفسه لوماً إلى منتقديه بسبب أدائه المتذبذب في العامين الأخيرين، وقال: مازلت قادراً على العطاء، ولدي ثقة في قدراتي على التألق من جديد في ملاعب التنس، لا أهتم لعامل العمر، إنه مجرد رقم، البعض قال إن وقت اعتزالي اللعب حان، وأنا أقول إنه لا أرى نفسي خارج الملاعب، سأثبت أني قادر على العودة من جديد ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم.

ووعد الجزيري الجمهور العريض الذي يقف خلفه دائماً بتقديم مستويات أفضل في العام المقبل، وقال: أشكر هذه البطولة على دعمها المستمر لي كلاعب عربي، إلا أن أموراً وعوامل كثيرة يجب تصحيحها قبل العودة إلى هنا العام المقبل بطموح تقديم مستويات سبق لي أن أظهرتها هنا في دبي، مع بلوغي نصف النهائي في 2017، وربع النهائي في مناسبتين.

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