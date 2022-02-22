مباراتان في ختام «تمهيدي» كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يختتم اليوم الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور بدبي لاند.

وسيتضمن برنامج اليوم الأربعاء مباراتين ضمن مباريات المجموعة الثانية، تجمع الأولى بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ايه ام بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وتقام عند الساعة الثانية ظهراً، وتجمع المباراة الثانية بين فريقي ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني.

من جانبه، يسعى فريق الإمارات للفوز لينفرد بصدارة مجموعته ومن ثم يضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي مباشرة، ويُمنح اللاعبون والخيول فرصة ذهبية للراحة ويملك الفريق عناصر قوية وإن لم يصل حتى الآن إلى التجانس المطلوب، حيث يضم كلاً من، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولوكاس مونتيفرد وتومي بيرسفورد وكروتو وهم رباعي لا يستهان به.

في المقابل، يمتلك فريق ايه ام بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم ومعها الثلاثي بابلو اوركويزا وبنيامين واليجاندرو، من المهارة والقوة ما يمكنه من المنافسة إلا أنه افتقد التوفيق خلال المباراتين الماضيتين، فرجحت كفة خصومه، لذا سيحاول الفريق تضميد جراحه وتجميل صورته بعد أن فاته قطار الدور قبل النهائي.

أما المباراة الثانية وموعدها الرابعة عصراً فإنها سوف تجمع بين فريق ذئاب دبي كافو وفريق أبوظبي، وقد جمع كل منهما فوزاً واحداً، لذلك فإن مباراة اليوم حاسمة للفريقين وكل منهما في أمس الحاجة لها لتحديد موقعة في مجموعته ومن ثم تسكين نفسه في القرعة المعدة سلفاً.

حيث من المنتظر أن يلعب الفريق الفائز بصفته صاحب المركز الثاني في مجموعته مع الفريق صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى السبت المقبل، ويضم فريق ذئاب دبي كافو، حبتور الحبتور وكوني وكارلوس وكابيللان، بينما يضم فريق أبوظبي كلاً من فارس اليبهوني ودي كاريل وامادوري وسنتياجو.

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