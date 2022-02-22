«بشارة» تنتزع لقب «الفلاح» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توجت المهرة «بشارة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بلقب سباق «الفلاح» في الشوط الأول من الحفل الحادي عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي أول من أمس، وتألف من 6 أشواط بمجموع جوائز مالية 470 ألف درهم، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأشواط المختلفة.

واستهلت «بشارة» الحفل، بأول الألقاب، قاطعة مسافة السباق التي بلغت 1200 متر في 1:18:22 دقيقة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن بعد أن تفوقت في الأمتار الأخيرة.

فيما أحرز «جاب المحظوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب الشوط الخامس من سباق «المفرق» لمسافة الميل، بعد منافسة قوية مسجلاً زمناً قدره 1:44:03 دقيقة بقيادة الفارس رويستون فرنش.

وانتزع «أيه اف مصنف» لخالد النابودة لقب الشوط الثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر بقيادة تاج أوشي بزمن قدره 1:32:28 دقيقة.

وعقب الشوط توج الفائزين الشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وخلود النعيمي ممثل الشركة الوطنية للأعلاف.

وذهب لقب سباق «الظفرة» لمسافة 1600 متر في ثالث أشواط الحفل إلى «أيه أف معلمي»، بقيادة أنطونيو فريزو في 1:46:35 دقيقة، وتوج «حوافز» لسالم مرشد المرر بلقب الشوط الرابع من سباق «الخليج العربي» لمسافة 1600 متر، بقيادة ادري دي فريز في زمن قدره 1:46:16 دقيقة.

واختتم الحفل في الشوط السادس بسباق «السمحة» لمسافة 2400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والذي ذهب إلى «سلستيال سفير» العائد إلى اسطبلات ملينيوم بقيادة باتريك كوسجراف في زمن قدره 2:31:89 دقيقة.

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