«دي بي ورلد» تطلق جولة أصحاب الهمم للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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عززت جولة «دي بي ورلد» المقدمة من موانئ دبي العالمية، التزامها بالشمولية في لعبة الغولف من خلال إطلاق جولة أصحاب الهمم للغولف (G4D Tour)، التي ستتضمن جدولاً موسعاً لعام 2022، مما سيدعم الجوانب المالية والتجارية والإعلامية للرابطة الأوروبية لغولف أصحاب الهمم (EDGA).

وسيشمل الجدول الدولي لجولة غولف أصحاب الهمم سبع بطولات، مع إقامة أحداث جديدة سيتم تنظيمها للمرة الأولى، هي بطولة بيتفريد البريطانية للماسترز بضيافة داني ويليت، وبطولة بورش الأوروبية المفتوحة، وبطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» وبطولة إستريلا دام الأندلسية ماسترز.

وسيبلغ الموسم ذروته في النهائي الكبير في دبي، قبل الحدث الأخير لسلسلة رولكس لعام 2022، بطولة «دي بي ورلد»، حيث سيتأهل اللاعبون من البطولات الست السابقة للتنافس على لقب الموسم في عقارات جميرا للغولف يومي 14 و15 نوفمبر المقبل.

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