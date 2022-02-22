"منتجع الفرسان" يختتم فعاليات "الرماية الحية" بمهرجان الشيخ زايد

المصدر: وام

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اختتم منتجع الفرسان الرياضي الدولي مسابقة الرماية الحية التي نظمها ضمن مشاركته بمهرجان الشيخ زايد، وذلك بهدف تنمية مهارات الرماية الفردية لزوار الحدث وتقديم الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية لمختلف الشرائح والفئات العمرية في المجتمع.

فقد شارك 50 متسابقاً في مسابقة الرماية الحية، تأهل منهم 10 متسابقين للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف درهم راشد الحوسني، أما جائزة المركز الثاني والبالغة قيمتها 5 آلاف درهم فقد فاز بها أيمن الهاشمي في حين فاز بجائزة المركز الثالث والبالغة قيمتها 2,500 درهم فاطمة الحمادي، فيما حصل الفائزون من المركز الرابع إلى المركز العاشر على جائزة بقيمة 500 درهم.

و قال سعادة سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، إن مشاركة منتجع الفرسان بمهرجان الشيخ زايد تأتي تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة منح جميع الأفراد باختلاف أعمارهم وقدراتهم البدنية فرصة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة التي تُسهم في تحسين وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.

ودعا الجمهور إلى المشاركة في مسابقة "القوس والسهم" التي انطلقت فعالياتها في 18 فبراير الجاري إذ تتيح للمشاركين الحصول على 5 أسهم للرماية ويتم جمع النقاط التي حققها ومن ثم اختيار أعلى 50 مشاركاً بمجموع النقاط للتأهل للمرحلة نصف النهائية، لاختيار أفضل 10 مشاركين للتنافس فيما بينهم على المراكز الثلاثة الأولى، ويبلغ رسم المسابقة 30 درهماً لكل 5 أسهم.

من جهته، أعرب الفائز بالمركز الأول في المسابقة راشد الحوسني عن سعادته وفخره بالفوز بهذه المسابقة، موجّها شكره وتقديره لإدارة منتجع الفرسان، التي حرصت من خلال هذه المسابقة على تشجيع المواهب الرياضية، وتحفيز فئة الشباب على بذل طاقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم.

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