مفاجأتان في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فجّر التشيكي جيري فيسلي المصنف 123 عالمياً والقادم من الدور التأهيلي أبرز مفاجآت النسخة 30 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار، بتغلبه على الكرواتي مارين سيلتش المصنف 24 عالمياً بتغلبه عليه بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدور الأول.

وفجر الياباني تارو دانيال المصنف 111 والقادم بدوره من الدور التأهيلي مفاجأة ثانية بإقصائه اللاعب البلجيكي ديفيد غوفين المصنف 48 بعدما تغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-6.

وأفشل المخضرم البريطاني أندي موراي المصنف 89 مخطط الإطاحة به من طرف الأسترالي كريستوفر أونيل المصنف 158 عالمياً بالفوز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 و3-6، و 5-7.

وخسر التونسي مالك الجزيري المصنف 297 عالمياً بصعوبة كبيرة أمام الصربي فيليب كراينوفيتش المصنف 44 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 7-6 و2-6 و6-4 في ساعتين و20 دقيقة.

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