فيليبسين: شعرت بخيبة أمل وسأقاتل في المراحل المقبلة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البلجيكي جاسبر فيليبسين أنه سيقاتل خلال المراحل القادمة من طواف الإمارات من أجل تحقيق الانتصار، مشيراً إلى أنه شعر بخيبة أمل لخسارة لقب المرحلة الثانية بعدما حل في المركز الثاني بفارق ضئيل عن مارك كافينديش. وقال: «افتقدت لبعض السرعة اليوم، وكنت بعيداً للغاية في الكيلومتر الأخير، ولكنني دفعت بأقصى قوة لأتمكن من التواجد على خط النهاية، أدرك أن كافينديش سيكون منافساً قوياً بسبب الرياح المعاكسة نتيجة الخبرة التي يتمتع بها، ولكنه كان الأسرع في الوصول إلى خط النهاية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز