سباق ضد الساعة في عجمان

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم الثلاثاء المرحلة الثالثة من طواف الإمارات في نسخته الرابعة، وذلك عندما يحط الطواف رحاله في إمارة عجمان، إذ تقام المرحلة «مرحلة جي 42 ـ عجمان» بسباق ضد الساعة لمسافة 9 كلم، وتعد مرحلة سرعة ستقام عبر طرق إمارة عجمان، حيث يتم احتساب التوقيت بشكل منفصل لكل دراج، ويتم احتساب أسرع زمن خلال المسافة المحددة لتحديد مراكز الدراجين عقب نهاية المرحلة. ويعد الإيطالي فيليبو جانا دراج فريق إينيوس، والهولندي توم دومولين دراج جامبو فيزما، والبرتغالي جواو ألميدا زميله السلوفيني تادي بوغاتشار من فريق الإمارات من الدراجين المتخصصين في سباقات ضد الساعة، وأبرز المرشحين لاعتلاء منصة التتويج في المرحلة الثالثة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز