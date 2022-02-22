البريطاني مارك كافينديش بطل المرحلة الثانية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج البريطاني مارك كافينديش بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام في نسخته الرابعة، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وأحرز كافينديش دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، لقب المرحلة الثانية (مرحلة الشركة العالمية القابضة)، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، أمس، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 176 كلم في زمن قدره 4:20:45 ساعات، متفوقاً على البلجيكي جاسبر فيليبسين دراج البيسين فينيكس الذي حل في المركز الثاني.

واحتل المركز الثالث الألماني باسكال إيكرمان دراج فريق الإمارات، ورابعاً الهولندي أولاف كوويج دراج فريق جامبو فيزما، وفي المركز الخامس الفرنسي أرنو ديمار دراج فريق جروباما.

وحافظ جاسبر فيليبسين على القمصان الأحمر والأخضر والأبيض لمتصدر الترتيب العام للطواف، ومتصدر الترتيب بالنقاط، وأفضل دراج شاب تحت 23 سنة عقب نهاية المرحلة الثانية. كما حافظ الروسي ديميتري ستراخوف على القميص الأسود، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة لليوم الثاني على التوالي.

صدارة

وواصل فيليبسين صدارته للترتيب العام للطواف عقب نهاية المرحلة الثانية بإجمالي زمن قدره 9:03:03 ساعات، بفارق 4 ثوانٍ عن الروسي ديميتري ستراخوف دراج فريق جازبروم، الذي احتل المركز الثاني في الترتيب، بينما ارتقى مارك كافينديش، إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفوزه بالمرحلة الثانية، بفارق 6 ثوانٍ عن فيليبسين.

فيما تراجع الإيرلندي سام بينيت دراج فريق بورا هانزجروهي إلى المركز الرابع، وتقدم الألماني باسكال إيكرمان إلى المركز الخامس، وسادساً الإيطالي إيليا فيفياني دراج إينيوس، بفارق 12 ثانية عن متصدر الترتيب.

كما تصدر فيليبسين الترتيب العام بالنقاط بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن ستراخوف، ويأتي كافينديش ثالثاً في ترتيب النقاط بـ 20 نقطة، ويليه سام بينيت بـ 16 نقطة، وباسكال إيكرمان بـ 13 نقطة.

تتويج

وتوج معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، مارك كافينديش بلقب المرحلة الثانية، بحضور أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج الدكتور مطر سعيد النعيمي رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، البلجيكي جاسبر فيليبسين بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام للسباق.

بينما توج عبد الرحيم البطيح النعيمي المدير العام لأبوظبي للإعلام بالإنابة، الدراج البلجيكي بالقميص الأخضر، بحضور راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وتوجت سلامة عجملان مسفر العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية-معاً، فيليبسين بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، فيما توج خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية ببلدية أبوظبي، الروسي ستراخوف بالقميص الأسود.

54

وصل البريطاني المخضرم، مارك كافينديش، بطل العالم للدراجات، إلى الفوز رقم 54 في مسيرته مع رياضة الدراجات الهوائية، بفوزه بالمرحلة الثانية من طواف الإمارات، ليسجل انتصاره الثاني في الطواف الذي انطلق عام 2019. ورغم بلوغه الـ37 من عمره إلا أن الدراج البريطاني لا يزال محافظاً على قدراته ومكانته كواحد من أفضل الدراجين في العالم خاصة في تخصص السرعة النهائية.

» نتائج المرحلة الثانية الأول البريطاني مارك كافينديش الثاني البلجيكي جاسبر فيليبسين الثالث الألماني باسكال إيكرمان الرابع الهولندي أولاف كوييج الخامس الفرنسي أرنو ديمار

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