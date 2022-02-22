خالد بن محمد بن زايد يحيي دراجي طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بتحية الدراجين المشاركين في طواف الإمارات عند مرورهم بجزيرة الحديريات، قلب الحدث لرياضة الدراجات الهوائية لبدء المرحلة الثانية من الطواف في أبوظبي.

ويعد طواف الإمارات، الذي يشرف على تنظيمه مجلس أبوظبي الرياضي، السباق العالمي الوحيد المصنف في سلسلة «ورلد تور» في الشرق الأوسط، ويمر الدراجون في 5 إمارات قبل اختتام جولتهم بجبل حفيت في العين في 26 فبراير.

كما يعد هذا الحدث الرياضي العالمي واحداً من مجموعة كبيرة من الأحداث العالمية التي سيتم تنظيمها في أبوظبي، بما في ذلك استضافة الإمارة دورتي 2022 و2024 من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، وبطولة جران فوندو العالمية 2028 من تنظيم الاتحاد الدولي للدراجات.

كما قام بتحية الدراجين كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسيف سعيد غباش الأمين العام لمجلس أبوظبي التنفيذي، وحمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وقد حازت أبوظبي في نوفمبر الماضي شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تقديراً لجهود الإمارة المستمرة في الالتزام باستراتيجية الاتحاد في إتاحة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية للجميع، والتي تهدف إلى تشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية كل يوم، باعتباره نشاطاً ترفيهياً صحياً ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين.

وبالتزامن مع حصول إمارة أبوظبي على شعار مدينة الدراجات الهوائية، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان «بايك أبوظبي»، منصة الدعم الجديدة التي تشكل المحرك الأساسي لتطوير طموحات الإمارة لتكون وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات، من خلال تمكين الترابط بين العناصر الأساسية الثلاثة لتشجيع ركوب الدراجات المتمثلة في التنقل، والصحة والترفيه، والرياضة.

وتندرج تحت منصة «بايك أبوظبي» خطط لدعم البنية التحتية لهذه الرياضة، تشمل توسيع نطاق شبكة مسارات الدرجات الهوائية في الإمارة من 300 كم، ليصبح طولها أكثر من 1000 كم.

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