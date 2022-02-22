إقبال كبير على «ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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تشهد النسخة الخامسة من «ترايثلون دبي للسيدات 2022» إقبالاً كبيراً على التسجيل من النساء من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة اللاتي يتوافدن إلى دبي للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص فقط للسيدات، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

وحض مجلس دبي الرياضي النساء من داخل وخارج الدولة ومن جميع المستويات البدنية بداية من عمر 15 سنة فما فوق على سرعة التسجيل في السباق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، حيث يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

تتضمن الفعالية ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، وذلك ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة في الشاطئ الخاص بنادي دبي للسيدات، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية في طرق وشوارع دبي، ومسافة 2.5 كيلومتر جري بشارع جميرا.

فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جري.

نجاح واستمرارية

وأكدت ميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، عضو اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات أن تنظيم النسخة الخامسة من هذا الحدث يعكس مدى نجاحه في السنوات الماضية وما وصله من مكانة متقدمة وسط الفعاليات الرياضية التي تشهدها الدولة، مشيرةً إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي أسستها البطولة باجتذاب الكثير من السيدات والفتيات المهتمات بالمشاركة. ودعت ميثاء شعيب جميع السيدات من مختلف الجنسيات ابتداء من 15 سنة فما فوق للتسجيل ، مؤكدةً على الدعم اللامحدود الذي يقدمه النادي لجميع المشاركات من مختلف الفئات.

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