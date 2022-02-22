«الشراعية 60 قدماً» تنطلق بدبي الأحد

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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تشهد شواطئ دبي نهاية الأسبوع الجاري نشاطاً رياضياً بحرياً مكثفاً مع الفعاليات المجتمعية والتراثية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتباراً من يوم غدٍ وحتى يوم الأحد المقبل ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2021 ـ 2022.

ويترقب عشاق سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية يوم الأحد المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي ستجمع النخبة من النواخذة والملاك والبحارة في تنافس قوي وساخن من أجل الظفر بالناموس.

ويسبق سباق يوم الأحد انطلاقة حدث مجتمعي كبير اعتباراً من يوم غدٍ وهو منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) في جولتها الأولى والتي تستمر لمدة 4 أيام متتالية وتختتم يوم السبت المقبل حيث يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من قبل محبي هذه الرياضة.

فعاليات مجتمعية

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد نشاطاً واسعاً للنادي في تنظيم فعاليتين، الأولى سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والتي ينتظرها عشاق السباقات التراثية المحلية، فيما ستعود إلى الساحة فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد) و(السكل) .

والتي تعتبر من الفعاليات المجتمعية وتحظى باهتمام كبير. وأكد محمد عبدالله حارب أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باشر في التجهيز والعمل على إنجاح هذه الفعاليات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) وسلطة مدينة دبي الملاحية وبي أند أو ماريناز وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.

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