ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لفوز كبير في كأس البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات إلى تحقيق فوز كبير على ذئاب دبي كافو بنتيجة 13 هدفاً مقابل 9 أهداف، وهو الفوز الثاني لفريق الإمارات بكأس دبي الذهبية 2022 التي تقام بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى السبت الخامس من شهر مارس المقبل بمشاركة 8 فرق.

وفي البطولة نفسها حقق فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني فوزاً ثميناً على فريق «إيه ام» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 بعد مباراة متكافئة ومثيرة وهو أول فوز لفريق أبوظبي في البطولة.

وشهد اليوم الرابع للبطولة تسجيل 33 هدفاً منها 22 هدفاً في المباراة الأولى لتصبح أعلى نسبة أهداف في مباراة، و11 هدفاً في المباراة الثانية أقل نسبة أهداف في مباراة، وتصدر قائمة هدافي اليوم تومي بيريسفورد نجم فريق الإمارات حيث أحرز 8 أهداف.

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