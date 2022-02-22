نهيان بن مبارك:«الغولف» تشهد انتشاراً بين الشباب

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش راعي النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، الفائزين بكأس البطولة التي أقيمت تحت شعار«عام الخمسين»، بمشاركة أكثر من 105 لاعبين ولاعبات، في ملاعب نادي أبوظبي للغولف، وذلك بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف.

كما حضر مراسم التتويج معالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ونجيب أحمد بوشيري رئيس قنوات التوزيع والشبكات والعضو المنتدب لشركة أصول الشرق الأوسط لبنك «اتش اس بي سي» الراعي الرئيسي للبطولة، وخالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الحرص على توفير الاهتمام والدعم للألعاب الرياضية، وممارسيها ونجومها من أبناء الإمارات وبناتنا، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة، ويسهم في رعاية الشباب والرياضة وتنمية المجتمع.

إشادة

وأشاد معاليه برياضة الغولف وغيرها من الألعاب التي شقت طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن رياضة الغولف تشهد انتشاراً واسعاً بين الشباب من الجنسين، وتطوراً كبيراً في مستواها بشكل لافت، وأصبح لها تواجد فعال في الكثير من المنافسات واعتلاء منصات التتويج.

وأثنى على جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وإخوانه في مجلس الإدارة، وسعيهم الدؤوب لتوسيع قاعدة المشاركة للاعبين المواطنين وتطوير مستوياتهم، مؤكداً أن ما شاهده من مشاركة واسعة لمختلف الفئات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق للعبة، وهنأ الفائزين في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي البطولة والحفل الختامي بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، ومروان هادي ممثل البنك الراعي بتتويج الفائزين، حيث توج اللاعب أحمد سكيك بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف للموسم 2022، حيث احتل المركز الأول بمجموع 147 ضربة.

شكر

من ناحيته أعرب الشيخ فاهم القاسمي عن سعادته بالنجاحات التي حققتها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه شكره وأسرة الاتحاد إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، وتشريفه لحفل الختام وتتويجه للأبطال. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتعاون الكبير الذي قدمه مجلس أبوظبي الرياضي وبتجاوب الأندية وتضافر جهود أولياء الأمور واللاعبين.

نتائج

فاز بالمركز الأول لفئة الرجال (الرواد) خالد الشامسي بمجموع 161 نقطة، ووليد العطار بمنافسات النت بمجموع 131 ضربة، وحصل سلطان العلي على كأس الضربة الأطول، واللواء «م»عبدالله السيد الهاشمي على كأس الكرة الأقرب للحفرة.

وعلى صعيد الفتيات، فازت النجمة الواعدة علياء منصور العمادي بالمركز الأول بمجموع 163 ضربة.

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