محمد الشرقي يتوّج الفائزين ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الاهتمام الذي توليه الإمارة لرياضات الفنون القتالية، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة دعم كافة أنواع الرياضات وخاصةً رياضة الدفاع عن النفس، بما يعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي عالميًا.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «بريميرليغ» في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، و أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وعدد من رؤساء اتحادات اللعبة في العالم.

وأشاد سموه بالمستوى الإداري والتنظيمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الفجيرة، وبجهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث وتحقيق نتائج مشرفة تسهم في دعم مكانة الإمارة في التنظيم العالمي للبطولات الرياضية، وتسليط الضوء على الفنون القتالية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين بالمراكز الأولى في الجولات التنافسية للبطولة، كما كرّم سموه الرعاة والشركاء الداعمين الذين ساهموا في إنجاح البطولة.

عرض

وتخلل حفل ختام البطولة التي نظمها الاتحادان الإماراتي والدولي للكاراتيه ونادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة 342 لاعبًا ولاعبة ومشاركة 55 دولة حول العالم، عرض «كاتا» قدمه لاعبون يابانيون مشاركون في البطولة، بجانب عرض لفيلم قصير عن إمارة الفجيرة.

وقال العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة - في كلمةً له - إن إمارة الفجيرة أضحت قِبلة البطولات التنافسية العالمية في رياضات الدفاع عن النفس بفضل سمعتها الدولية المشرفة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى على أرضها، ومدينةً مميزة تستقطب المتنافسين في ألعاب الفنون القتالية من مختلف دول العالم.

حضر ختام البطولة، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

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