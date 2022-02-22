أحمد الحمادي يحرز لقب البطولة الثانية لاتحاد الرماية «التراب»

المصدر: (أبوظبي - وام )

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توج الرامي أحمد يحيى الحمادي بطلاً للبطولة الثانية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» 2022 والتي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 13 رامياً من مختلف أندية الدولة، وذلك ضمن بطولات الاتحاد للموسم الحالي.

وتصدر الحمادي منافسات اليوم الأول برصيد 70 طبقاً فيما تصدر اليوم الثاني برصيد 119 طبقاً، ليتصدر الترتيب العام في النهائيات، ويحرز الميدالية الذهبية وكأس البطولة بعدما حقق 42 طبقا+2 عقب التعادل مع الرامي حمد بن مجرن الذي حل ثانياً بعد الاحتكام إلى الطلقات الذهبية «الشوت أوف».

وعقب الختام قام خالد سعيد الكعبي المدير الفني لاتحاد الإمارات للرماية ومبارك سيف العرياني عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف مدير نادي الرماية بتتويج الأبطال.

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