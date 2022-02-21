منصور بن محمد يفتتح بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم أن استضافة دبي لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم 2022 تأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها الإمارة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بأن تكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، وذلك بتنفيذها مجموعة من المشاريع والمبادرات بهدف تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع وإدماجها فيه .

وأكد سموه أن دبي تسعى دائما لتقديم نموذج ملهم في منح أصحاب الهمم الفرصة كاملة في إثبات جدارتهم بالتفوق والتميز في شتى المجالات، بما في ذلك المنافسات الرياضية، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في هذا الصدد من أجل الارتقاء بالإسهام الرياضي لأصحاب الهمم، عن طريق تقديم أفضل الخدمات الرياضية وتوفير المنشآت المجهزة وتهيئة الظروف المواتية التي تسمح بإشراكهم في مختلف المنافسات وتوفير كل ما يلزم لضمان تفوقهم الرياضي.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم " الإثنين " بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم دبي 2022 التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم وتقام منافستها في مقره خلال الفترة من 21 وحتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة .

وأعرب سموه على هامش حفل الافتتاح الذي أقيم بمنطقة السيف التراثية على ضفاف خور دبي مساء اليوم، عن ترحيب دبي ودولة الإمارات بجميع المشاركين من كل أنحاء العالم، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق ومزيداً من التألق والإنجازات الرياضية المُلهِمة.

مركز إقليمي ودولي

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب سعادة ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن سعادته باستضافة مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم في دبي التي تستمد تميزها من فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ تأتي الاستضافة متزامنةً مع انطلاق مسيرة الخمسين، واستشراف المستقبل في ظل قيادة رشيدة ترى أن الرياضة أسلوب حياة ونافذة التغيير للأفضل.

وقال : "مبادرة " مجتمعي مكان للجميع " التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعد رسالة سامية تبث روح العزيمة والمساواة، تأكيداً على أنه لا يوجد في قاموس مجتمعنا لفظ الإعاقة، ليتم تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم".

وأضاف : " أن قيمة هذه الاستضافة تتعدى حدود المنافسات والميداليات، إذ أنها تمثل إرثاً وأثراً بقصصها الملهمة وكل تفاصيلها، في الوقت الذي تتمتع فيه دبي بمكانة خاصة كمركز إقليمي ودولي رائد في مجال دعم وإشراك أصحاب الهمم، بفضل ما تقدمه من مشاريع ومبادرات تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم بحثاً عن بلوغ غاياتهم وأهدافهم " .

وأعرب بالرقاد عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه للحدث العالمي المهم، وما يحمله حضور سموه لحفل الافتتاح من دلالات تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بقطاع رياضات أصحاب الهمم والحرص على تشجيع الرياضيين منهم على مزيد من التميز كل في مجاله.

كما وجّه الشكر إلى رعاة الحدث العالمي والمتطوعين وفرق العمل المختلفة الذين عملوا بروح الفريق الواحد من أجل تأكيد التميز الإماراتي في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى ضمن مختلف المجالات بما في ذلك المنافسات الرياضية.

مناسبة استثنائية

من جانبه قال توم ديلن، الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم : " إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذه البطولة العالمية وهذه المناسبة الاستثنائية التي تؤكد تصميم اللجنة المنظمة على إقامة الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، ولاشك في أن هذه المشاركة الإيجابية من الوفود سيكون لها مردود إيجابي واضح على منافسات البطولة ".

وأكد ديلن أن تشريف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لحفل الافتتاح يؤكد اهتمام دولة الإمارات ودبي بفئة "أصحاب الهمم"، مشيراً إلى قيمة وأثر استضافة دبي لمثل هذه الأحداث العالمية، ومنها بطولات فزاع التي باتت رقما مهماً في خريطة رياضة "أصحاب الهمم العالمية".

وقال: "يتشرف الاتحاد الدولي للقوس والسهم بإقامة بطولة عالمية في هذه المدينة الجميلة لأول مرة والتي تحتل مكانة مهمة على مستوى العالم، مرحبةً بالرياضيين من 40 دولة، كما رحبت بالعالم منذ بداية شهر أكتوبر الماضي في إكسبو 2020 دبي".

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