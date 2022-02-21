«افتتاح تراثي» بالبحرين لـ ألعاب بارالمبية غرب آسيا

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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احتضنت «قلعة عراد» التراثية بالعاصمة البحرينية المنامة مساء أمس، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «البحرين 2022»، بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المسؤولين في المملكة ورؤساء الوفود المشاركة.

ومثل البارالمبية الإماراتية في حفل الافتتاح، الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وجمعه النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة، بجانب وفد الإمارات والذي يعد الأكبر بين المنتخبات المشاركة في الدورة.

وأعلن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن افتتاح الدورة، التي تتنافس فيها (11) دولة تشمل (البحرين، الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، قطر، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان)، وبمشاركة 700 لاعب ولاعبة، وبحضور 70 من الأطقم التحكيمية والتصنيفية الفنية من 26 دولة مختلفة.

عرض

وطغى الطابع التراثي على فعاليات حفل الافتتاح الذي أقيم بـ «قلعة عراد»، المطلة على مختلف الممرات البحرية في محافظة المحرق، في إطار التعريف بالإرث التاريخي لمملكة البحرين وبيان حضارتها العريقة في مختلف المجالات، حيث دشن دخول طابور العرض للمنتخبات المشاركة الاحتفالية، التي شهدت رفع علم الدورة، وتقديم عرض فني يحكي تاريخ الألعاب البارالمبية لمملكة البحرين ولاتحاد غرب آسيا.

وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: «نعرب عن اعتزازنا الكبير بأن تكون مملكة البحرين حاضنة لمنافسات هذه النسخة من الدورة التي تشهد مشاركة واسعة من الرياضيين، والذي يؤكد على دعم الجهود لتعزيز مكانة البحرين كقبلة لاحتضان مختلف البطولات والمحافل الرياضية، بما يدعم مكانة المملكة على خارطة الرياضة القارية والدولية».

وتابع سموه: «إقامة هذه الدورة ما هو إلا امتداد حقيقي للنجاح الذي حققته مملكة البحرين، خلال استضافتها لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب لعام 2021، والذي يؤكد على ما تمتلكه البحرين من جاهزية على المستويين اللوجستي والتنظيمي».

ترحيب

من جانبه، رحب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، بالمنتخبات المشاركة، وقال «نرحب بضيوف مملكة البحرين متمنين لكم طيب الإقامة والتوفيق في منافساتكم، لنرسل رسالة حب وإخاء عبر التنافس الرياضي الشريف ورفع مستوى الاحتكاك في المجال البارالمبي».

في المقابل، أعرب الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا، عن امتنانه وتقديره لاحتضان البحرين فعاليات النسخة الثالثة للدورة، والتي تعد الحدث الرياضي الأكبر والأضخم على مستوى منطقة غرب آسيا منذ تأسيس الاتحاد الذي يحرص انطلاقاً من استراتيجيته على رعاية وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البارالمبية في المنطقة، وتفعيل الدور الفني الرياضي والتأهيلي عبر تنظيم البطولات الرياضية الدورية في مختلف الرياضات والألعاب.

تهنئة

بدوره، هنأ الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، احتضان البحرين لفعاليات النسخة الثالثة لألعاب غرب آسيا البارالمبية، متمنياً التوفيق في التنظيم المثالي، وقال «نترقب بشغف كبير احتضان الإمارات وإمارة الشارقة فعاليات النسخة الرابعة للدورة 2024 للمرة الثانية»، لافتاً إلى حرص اللجنة البارالمبية الإماراتية دعم المشاركات المستمرة لـ «فرسان الإرادة» في المنافسات الإقليمية والدولية، بهدف رفع راية الوطن وحصد المزيد من الإنجازات لرياضة «أصحاب الهمم».

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