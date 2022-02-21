شرطة دبي تكرم الفائزين ببطولة البادل للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بطولة البادل للتنس، والتي نظمتها ممثلة بمبادرة «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للبادل تنس.

وكرم العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، بحضور العقيد علي بن مرخان، مدير مركز شرطة الخوانيج، وأحمد إبراهيم، رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وعيسى شريف المرزوقي، عضو مجلس اتحاد البادل تنس، وراشد محمد بن صفوان، وعبيد بن مدية الفلاسي، ملاك ملاعب بادل لاين، كرم الرعاة، والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

ووجه العقيد المنصوري شكره إلى كافة الرعاة والقائمين على إنجاح البطولة، مؤكداً حرصهم على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والفعاليات الرياضية، وتعزيز جهود مبادرة «الروح الإيجابية» التي انطلقت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعيا للارتقاء بجودة الحياة وترسيخ الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، إلى جانب تعزيز عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس، ومجلس دبي الرياضي.

وقال إن البطولة استقطبت 128 لاعباً تنافسوا ضمن 64 فريقاً من مختلف أطياف المجتمع، بهدف نشر ثقافة الروح الإيجابية بين المشاركين والحضور واللاعبين.

كما كرم العقيد في نهاية البطولة كلاً من مجلس أصحاب الهمم وبادل لاين ومستشفى فقيه الجامعي ومطبعة زعبيل للدعاية والإعلان ومشروبات بوكاري سويت، نظير رعايتهم للبطولة.

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