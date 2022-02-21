سلة الشارقة تتبادل الفوز مع منتخب سوريا

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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خاض فريق الرجال لكرة السلة بنادي الشارقة مباراتين وديتين مع المنتخب السوري، على صالة نادي الشارقة الرياضي يومي السبت والأحد الماضيين، وفاز الشارقة في المباراة الأولى بنتيجة 66-73.

بينما انتهت المواجهة الثانية لصالح منتخب سوريا 70-65، وتأتي التجربتان ضمن استعدادات الشارقة لانطلاقة الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، في حين يواصل منتخب سوريا معسكره الخارجي تحضيراً لملاقاة البحرين ثم إيران في 24 و27 فبراير الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وقال عدنان الخيال عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة السلة بنادي الشارقة: نسعى لتوفير متطلبات الجهاز الفني بقيادة الكابتن عبد الحميد إبراهيم من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل دخول أدوار الحسم في بطولة الدوري العام، خاصة إن وديتي سوريا تعتبران فرصة لمشاهدة جميع عناصر الفريق بما فيهم اللاعبون الدوليون، بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات البطولة العربية لكرة السلة للرجال رقم 24، كما أكد الخيال أن قوة المباراتين ساهمت في تحقيق الاستفادة الفنية المرجوة.

وأهدى محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، درع نادي الشارقة إلى طريف قوطرش، رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة.

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