سالم اليافعي بطل افتتاحية الفورمولا 4 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج سلطان اليافعي بلقب الجولة الافتتاحية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بعد أن سيطر على كل مراحل السباق بتحقيق 40 نقطة، وحل ثانياً أبو بكر المري برصيد 27 نقطة وجاء في المركز الثالث حمدان المفلحي برصيد 22 نقطة.

وقال أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب: تابعنا مستويات فنية عالية كبيرة من المتسابقين الشبان، وهم الآن في طريقهم للتطور بشكل أفضل من خلال هذه البطولة التي تشهد في كل جولة تفوقاً أعلى، وأضاف أحمد الرميثي:

تعد هذه الفئة مرحلة تأسيسية للأبطال وبداية لهم للانتقال لاحقاً لفئات أقوى وبالتالي يجب علينا أن نقوم بإعدادهم بشكل مثالي من خلال هذه الفئة وإعطائهم الفرصة الأفضل لتحقيق ذلك.

وأشاد أحمد الرميثي بمستوى فرق العمل التنظيمية وما قامت به في السباق مؤكداً أن جهود فريق العمل صنعت النجاح في صورة متكاملة وتحدث عن استمرار الموسم الناجح للنادي قائلاً:

البطولات البحرية متواصلة وعجلة الرياضات البحرية تستمر في العاصمة أبوظبي، وضعنا خطة وأجندة شاملة في الأشهر المقبلة لكل أنواع الرياضات البحرية ونحاول أن يكون التنوع والشمولية في كل ما نقدمه عنواناً دوماً للبطولات كافة هنا في إمارة أبوظبي.

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