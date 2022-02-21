ناصر الرزوقي: الفجيرة نظمت نسخة استثنائية لبريميرليغ الكاراتيه

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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وجه اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته للحدث العالمي الأبرز في المنطقة، مشيراً إلى أن إمارة الفجيرة نجحت وبامتياز في تنظيم نسخة استثنائية تقام للمرة الأولى في عروس الساحل الشرقي وتحديداً مجمع زايد الرياضي الذي يعد مفخرة للإمارات.

وهنأ الرزوقي في تصريح لـ«البيان الرياضي» الأبطال الفائزين بالميداليات والألقاب وتمنى حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.

وأثنى الرزوقي على دور الاتحاد الدولي للعبة فضلاً عن تواجد انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والذي هنأ الإمارات على نجاح التنظيم.

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أن دعم سمو ولي عهد الفجيرة أسهم في هذا النجاح وأثبت بأن الفجيرة وجهة عالمية بامتياز في تنظيم البطولات العالمية، حيث سبق وأن نظمت الفجيرة دولية العالم للتايكواندو قبل أيام وتلتها ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

بدوره وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر لاتحاد الإمارات للعبة وإمارة الفجيرة على حسن التنظيم، لافتاً إلى أن الإمارات دائماً سباقة في استضافة وتنظيم أفضل البطولات، وبارك الدهراوي نجاح البطولة كما بارك لمصر صدارة الترتيب العام للحدث العالمي بتسع ميداليات ملونة منها ثلاث ذهبيات ومثلها فضة وثلاث برونزيات إلى جانب احتلال المنتخب المصري للمركز الخامس في ثلاث مسابقات ويعد هذا في حد ذاته نجاحاً كبيراً للعبة الكاراتيه في جمهورية مصر العربية.

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