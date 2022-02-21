بينيت وإيوان أكثر الدراجين المتوّجين

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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يتصدر الأيرلندي سام بينيت، والأسترالي كاليب إيوان، قائمة أكثر الدراجين المتوّجين بمراحل طواف الإمارات منذ انطلاقته في النسخة الأولى عام 2019.

وأحرز سام بينيت دراج فريق بورا هانزغروه لقب 3 مراحل في طواف الإمارات على مدار النسخ الثلاث الماضية، وذلك عندما كان يشارك باسم فريق كويك ستيب، وبالتساوي مع الأسترالي كاليب إيوان الذي يغيب عن المشاركة في النسخة الحالية من الطواف لظروف جائحة كورونا.

ويأتي السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، وحامل لقب النسخة الأخيرة من الطواف، كثاني أكثر الدراجين فوزاً في الطواف وبمرحلتين خلال نسختي 2019 و2021، فيما أحرز لقب مرحلة واحدة في الطواف كل من الكولومبي فيرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات، والإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق إينيوس، والذي حقق القميص الأخضر المخصص للنقاط في عام 2019، والسلوفيني بريموز روغليتش الفائز بلقب الطواف في النسخة الأولى.

ويعد بوغاتشار الذي أهدى فريق الإمارات لقب طواف فرنسا العريق في العامين الماضيين، أصغر من فاز بطواف الإمارات، وذلك في النسخة الماضية عام 2021 بعمر 22 عاماً و160 يوماً، ويأتي خلفه بطل النسخة الثانية البريطاني آدم ياتس بعمر 27 سنة و203 أيام، فيما كان بريموز روغليتش يبلغ من العمر 29 سنة و124 يوماً عندما فاز بلقب الطواف عام 2019.

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