عارف العواني: دعم القيادة وراء تحقيق النجاحات الكبيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مثمناً دعم سموه وحرصه على توفير كل عوامل النجاح لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في منطقة الظفرة، والمرحلة الأولى التي شهدتها من طواف الإمارات وجه الخصوص، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لمختلف الرياضات والبطولات والفعاليات العالمية التي تقام في الدولة كان له دور مهم في تحقيق النجاحات الكبيرة التي حققتها الإمارات عالمياً.

شكر

كما وجه الشكر إلى مديرية شرطة منطقة الظفرة وبلدية منطقة الظفرة وكافة الجهات المختصة والمتعاونة تقديراً لجهودهم الكبيرة المبذولة لتذليل كل الصعاب، خلال مسار المرحلة الأولى من الطواف، مبيناً أن المرحلة الأولى سارت من دون أية عوائق وبشكل جيد للغاية، مشيداً بدور المتطوعين من فريق المارشال الإماراتي الذين شاركوا في نجاح المرحلة الأولى ونهايتها بأفضل صورة ممكنة، حيث يقوم المتطوعون بدور كبير في العملية التنظيمية.

لوحة

وأوضح أن اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية والصحية قبل انطلاق الطواف أسهمت في خروج المرحلة الأولى بالشكل المتوقع، وتساعد على الاستمرار في المراحل الست المتبقية من السباق الوحيد في الشرق الأوسط.

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