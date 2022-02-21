طواف الإمارات.. فيليبسين بطل المرحلة الأولى

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أحرز البلجيكي جاسبر فيليبسين لقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات، السباق العالمي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط، والذي يمثل السباق الافتتاحي للجولة العالمية، ضمن سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في موسم 2022، والذي انطلق في نسخته الرابعة، أمس، بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة 140 دراجاً، يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

وتوج فيليبسين بلقب المرحلة (مرحلة مياه العين)، بعدما نجح في قطع مسافة السباق البالغة 184 كلم، في زمن قدره 4 ساعات و42 دقيقة و24 ثانية، ليحصل على القميص الأحمر، برعاية الشركة العالمية القابضة، المخصص لمتصدر الترتيب العام للطواف، إضافة إلى القميص الأخضر، برعاية وكالة التجارة الإيطالية، كمتصدر للسباق بالنقاط.

كما توج فيليبسين بالقميص الأبيض برعاية نخيل المخصص لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، ونال الروسي ديمتري ستراخوف دراج فريق غازبروم القميص الأسود، برعاية طيران أبوظبي المخصص لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، وذلك بعدما حصد 16 نقطة في مرحلتي السرعة المتوسطة الأولى والثانية، وحل خلفه الإيطالي اليساندرو تونيللي بعشر نقاط، وثالثاً البلجيكي اكساندريس فيرفلويسم دراج لوتو سودال بـ 6 نقاط.

وعلى صعيد الترتيب العام للطواف بعد نهاية المرحلة الأولى جاء فيليبسين في الصدارة، وثانياً سام بينيت، وفي المركز الثالث الروسي ديمتري ستراخوف، ورابعاً إيليا فيفياني، بفارق 6 أجزاء من الثانية عن الأول.

تتويج

أما على صعيد الترتيب بالنقاط فجاء فيليبسين في المقدمة بـ 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ستراخوف، وسام بينيت، الذي حل ثالثاً في ترتيب النقاط، وفي المركز الرابع إيليا فيفياني، برصيد 12 نقطة، وخامساً اليساندرو تونيللي بـ 10 نقاط.

حضر مراسم تتويج المرحلة الأولى ناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومحمد المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

180000

يبلغ إجمالي الجوائز المالية في طواف الإمارات 2022، 180 ألف يورو والمخصصة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية. ويتم توزيع الجوائز المالية على الدراجين خلال المراحل السبع للطواف، وبناء على نتائج كل مرحلة، إضافة إلى نتائج الترتيب العام للطواف.

ويحصل بطل المرحلة على 4000 يورو، بينما يحصل بطل الطواف ومتصدر الترتيب العام في نهاية السباق على 14 ألف يورو، فيما يحصل متصدر الطواف بالنقاط على 2000 يورو، أما جائزة أفضل دراج شاب تحت 23 سنة فتصل إلى 2000 يورو، ومثلها لجائزة بطل مرحلة السرعة المتوسطة.

نتائج المرحلة الأولى

1 - البلجيكي جاسبر فيليبسين فريق ألبيسين فينيكس

2 - الأيرلندي سام بينيت فريق بورا هانزغروهي

3 - الإيطالي إيليا فيفياني فريق إينيوس غريناديرز

4 - الهولندي ديلان جرونويجان فريق بايك إكستشينج

5 - اللاتفي إيمليس ليبنز فريق تريك سيغافريدو

بطل المرحلة: السباق شهد تنافساً قوياً

أكد البلجيكي جاسبر فيليبسين أن التتويج بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات يعد بداية رائعة لموسم 2022، مشيراً إلى أن السباق شهد تنافساً قوياً مع عدد كبير من أبرز الدراجين العالميين المشاركين في النسخة الحالية من الطواف. وقال في تصريحاته عقب نهاية السباق: بالتأكيد انتصار رائع في بداية الموسم، والفريق قدم أداءً جيداً طوال السباق، وسار كل شيء بشكل مميز وكما خططنا له.

معالم أبوظبي السياحية في المرحلة الثانية

تبرز المرحلة الثانية من طواف الإمارات الذي يقام في نسخته الرابعة، معالم أبوظبي السياحية والحضارية، إذ تقام «مرحلة الشركة العالمية القابضة» لمسافة 176 كلم بجزيرة الحديريات، ويمر في الجزء الأول منه عبر جسر الشيخ زايد، مروراً بمدينة خليفة، ومنطقة الوثبة، ثم الاتجاه إلى جزيرتي ياس والسعديات، وحلبة مرسى ياس، وصولاً إلى خط النهاية بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

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