البلوشي بطل جولة باها في الأردن

المصدر: الأردن - البيان الرياضي

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حقق الدراج الإماراتي محمد البلوشي بطل العالم للدراجات النارية، المركز الأول وصدارة الترتيب العام في جولة باها بالأردن، ضمن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للدراجات النارية «فيم-باها»، وبلغت مسافة المنافسات 1000 كيلومتر، وأقيمت على 3 مراحل، وقال البلوشي إن طموحه مواصلة الصدارة والتتويج بلقب بطولة العالم، مؤكداً سعيه لصدارة الجولة المقبلة في الدوحة 25 مارس المقبل.

وتوج البلوشي بطلاً للعالم في 2018 كأول عربي وآسيوي يحقق اللقب، كما توج بلقب رالي حائل ورالي البحرين 2020، وخاض رالي داكار في 2012 كأول دراج عربي في هذا التحدي. وحقق ما يزيد على 30 لقباً في البطولات المختلفة من أبرزها بطولة العالم وبطولة الشرق الأوسط للموتوكروس وبطولة غرب آسيا.

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