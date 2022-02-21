ديوكوفيتش وموسيتي في «تنس دبي» للرجال اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم باستاد سوق دبي الحرة للتنس، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة 30 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكرة الصفراء، ويبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، والفائز ببطولة دبي 5 مرات، مشواره بمواجهة الإيطالي لورينز موسيتي، المشارك ببطاقة دعوة، ويلتقي أندي موراي المصنف الأول على العالم سابقاً والفائز 3 مرات بالبطولات الكبرى «غراند سلام»، وعلى ذهبية الألعاب الأولمبية مرتين وبطل دبي 2017، مع البريطاني إيفانز، ويلعب التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة «وايلد» مع الصربي فيليب كراجينوفيك، وكان الجزيري وصل لنصف نهائي بطولة دبي في 2018، فيما يواجه مارين كليك، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2014 ووصيف بطولتي ويمبلدون وأستراليا المفتوحة، مع التشيكي يري فيلسي.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن تواصل البطولة استقطابها أبرز المصنفين العالميين، حيث حظيت منذ 30 عاماً على انطلاقتها بحضور متميز لأشهر الأسماء، وحصل العديد من اللاعبين وزوار دبي على تجارب استثنائية

وأكد صلاح تهلك، مدير البطولة، استقبال الجماهير بالطاقة الاستيعابية الكاملة باستاد سوق دبي الحرة للتنس، وأشار إلى أن الأسبوع الحالي سيكون ممتعاً، ومن الطراز العالمي، وقال: سنكون على موعد مع سلسلة المنافسات الشيقة.

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