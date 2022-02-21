منافسة قوية في نهائيات «السلق»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيطر ناصر بن دلموك على أشواط المحترفين الأربعة، فيما تفوق خليفة الشامسي ومنصور النعيمي في شوطي الهواة، في نهائيات «السلق» التي جاءت قوية وسط تنافس كبير للنسخة الخامسة عشرة لبطولة السلق، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ضمن بطولات فزاع التراثية، أول من أمس في ميادين المرموم بدبي.

وكسب ناصر بن دلموك الكتبي، المراكز الثلاثة الأولى في شوط المحترفين للسلق الإناث جريهاوند لمسافة 1000 متر، بحلول «هيا» بالمركز الأول ، و«ليونا» بالمركز الثاني ، وبالمركز الثالث «تيسا» . كما حقق المركزين الأول والثاني في شوط المحترفين للسلق الذكور جريهاوند لمسافة 1000 كلم، وجاء «كروز» بالمركز الأول ، و«ريكس» بالمركز الثاني .

وكسب المركز الأول في شوط المحترفين للسلق إناث لمسافة 2500 متر، بواسطة «الضحا» .

وأكمل الرباعية بالفوز بشوط المحترفين للسلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة «أورجاني» .

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