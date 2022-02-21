«الشامخة» أول أبطال الرموز في ختامي المرموم

المصدر: دبي- علي الظاهري

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شهد ثاني أيام مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» مشاركة 4352 مطية في تحديات سن الحقايق، لمسافة 4 كلم على أرضية ميداني المرموم وسيف العرب، خصصت لهجن أبناء القبائل، حيث اتجهت الأنظار إلى ميدان المرموم في الفترة المسائية، التي شهدت منافسة ساخنة بين مختلف الشعارات على أول رموز الحدث، عبر الأشواط الأربعة في فئتي «المفتوح» و«الإنتاج».

وافتتحت «الشامخة» لسعيد راشد فالح الشامسي رموز المهرجان، بعد حصدها كأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في فئة «المفتوح»، بالإضافة إلى مليون درهم مسجلة زمناً وقدره 5:41:2 دقائق.

ونالت «فند» لـسيف محمد خليفة ضاحي العميمي كأس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للأبكار في فئة الإنتاج، وجائزة مليون درهم في الشوط الثالث، مسجلة زمناً قدره 5:39:4 دقائق.

وأهدى «الطاغي» مالكه محمد الحزمي قنّاص العامري بندقية الجعدان المفتوح، وجائزة نقدية بقيمة 800 ألف درهم، مسجلاً زمناً وقدره 5:38:3 دقائق.

وانتزع «مبشر» بشعار سعيد محمد سالمين المزروعي بندقية الجعدان للإنتاج وجائزة 800 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 5:43:6 دقائق.

رموز اللقايا

من جهة أخرى يشهد ميدان المرموم، اليوم، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي، وتقام في الفترة الصباحية 22 شوطاً، منها عشرة أشواط للإنتاج، بينما ستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على 6 رموز.

وشهدت الفترة الصباحية، أمس، إقامة 46 شوطاً في سن الحقايق، ضمن ختامي المرموم، وذلك بواقع 26 شوطاً بميدان المرموم، وعشرون شوطاً بميدان سيف العرب.

وفازت «لحقه» بشعار جمعة محمد خلفان كراز السبوسي بناموس أول الأشواط في تحديات الفترة الصباحية بميدان المرموم، بعد انتزاع المركز الأول للأبكار في فئة الإنتاج، مسجلة زمناً وقدره 5:48:8 دقائق.

وأهدى «مبشّر» مالكه مسلم حمد متعب العامري ناموس الحقايق للجعدان في فئة الإنتاج، مسجلاً زمناً قدره وقدره 5:48:4 دقائق.

وعلى ميدان سيف العرب حسمت «الظبي» ملك غانم حمد مطر حمد المنصوري تحدي الحقايق الأبكار، بزمن وقدره 5:59 دقائق، فيما نال ناموس الحقايق الجعدان «الشبل» بشعار حميد راشد فالح سيف الشامسي، والذي تقاسم أفضل توقيت مع «مروح» لعيسى سعيد مسلم سبت الخيلي، بعد تحقيقهما في أشواط الجعدان زمناً قدره 5,57 دقائق.

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