«رجبي الإمارات» يستعد للبطولة العربية

المصدر: تونس- البيان الرياضي

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يواصل منتخبا الإمارات «رجال وسيدات» للرجبي تدريباتهما اليومية في المعسكر التدريبي المقام حالياً في مدينة المنستير التونسية استعداداً للبطولة العربية، التي ستنطلق منافساتها الجمعة المقبل.

وقال محمد الزعابي رئيس بعثة المنتخبات الإماراتية للرجبي، إن اتحاد الإمارات للرجبي كان حريصاً على المشاركة في هذه البطولة بأكبر بعثة تضم منتخبي الرجال والنساء، من أجل الاستفادة الفنية كون هذه النسخة تشارك فيها أقوى المنتخبات العربية، التي لم تنافس في آخر البطولات، وهما تونس والجزائر اللذان يمتلكان خبرة كبيرة في اللعبة، فضلاً عن منتخب مصر بطل النسخة الماضية.

وأضاف أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي: إن المعسكر التدريبي للمنتخبين شهد روحاً معنوية عالية من قبل اللاعبين، ونشاطاً كبيراً لتقديم الأفضل في البطولة، حيث يخوض المنتخبان وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية في اليوم.

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