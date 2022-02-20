ديوكوفيتش: دبي بوابتي للبقاء «رقم1» في العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم1 في العالم أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس بوابته للبقاء مربعاً على عرش التنس العالمي لفترة أطول بعدما حرم من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي بسبب عدم تلقيه لقاح «كوفيد 19»، وما خلفه ذلك من تأثير نفسي سلبي على معنوياته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيكون أول المهنئين للروسي دانيل ميجفيديف في حال نجح في انتزاع التصيف الأول منه هذا الأسبوع.

وأوضح ديوكوفيتش خلال اللقاء الإعلامي المفتوح أن دبي واحدة من مراكز التنس العالمي ونجحت بفضل بطولتها المميزة في جذب أفضل اللاعبين في العالم.

وصرح النجم الصربي أنه لا يرى الحياة بعد التنس وأن دين هذه اللعبة لا يمكنه سداده حتى بقية حياته، كما تحدث ديوكوفيتش عن تفاصيل كثيرة والظروف الصعبة التي مر بها عقب إبعاده من أستراليا في اللقاء التالي:

لقد لعبت 12 مرة في دبي وفزت بهذه البطولة خمس مرات، ما مدى سعادتك بالعودة وما شعورك وأنت تعود للعب التنس مرة أخرى؟

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، من الرائع أن أكون هنا، لقد حققت بعض النتائج الرائعة في هذه البطولة، لقد مرت فترة منذ أن لعبت لأول مرة في سوق دبي الحرة للتنس، العديد من الذكريات الرائعة داخل وخارج الملعب كما قلت.

من الواضح أن دبي هي واحدة من مراكز التنس العالمية، حيث يقيم هنا الكثير من اللاعبين الذكور والإناث ويأتون للتدريب، كما جذبت بطولة دبي تاريخياً أفضل اللاعبين في العالم.

هناك 4 أو 5 لاعبين من أفضل 10 مصنفين في العالم هذا الأسبوع في دبي، إنها دائماً بطولة قوية، قرعة صعبة، إنها فئة 500 نقطة لكنك تشعر أنها بمستوى الغراند سلام 1000 نقطة.

أنا متحمس. لم ألعب مباراة منذ كأس ديفيز في إسبانيا في ديسمبر الماضي. لا أطيق الانتظار لبدء مباراة رسمية مساء غد.

من الواضح أننا رأينا أنك طاردت فيدرر في البطولات الأربع الكبرى الآن بعد أن عدت إلى هنا في دبي، هل تعتقد أنه يمكنك فعل الشيء نفسه، مطاردة رقمه القياسي وأنت تطارد رقمك السادس؟

نوفاك ديوكوفيتش: لقد فاز باللقب 8 مرات، فيما حققت أنا 5 فقط، لا أعرف عدد السنوات التي سألعب فيها على مستوى عالٍ وأن أكون أحد المتنافسين للفوز باللقب هنا، ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة، من الواضح أنني ما زلت في صدارة اللعبة من حيث الترتيب. بالطبع، ستكون المباراة الأولى مهمة للغاية لبدء الحملة في بطولة هذا العام بطريقة إيجابية.

لديّ خصم شاب وموهوب للغاية ومخادع هو لورنزو موسيتي الذي حقق فوزاً كبيراً على ما أعتقد على هوركاتش قبل بضعة أسابيع في روتردام، لعبنا مباراة صعبة من خمس مجموعات في رولان غاروس على الأرضية الترابية، كانت الظروف مختلفة، بالتأكيد أنا متحمّس وملهم للعب أفضل تنس.

متى تمكنت من حمل المضرب مرة أخرى بعد أستراليا وبمجرد عودتك إلى المنزل؟ هل شعرت بأي ندم أو هل شعرت أن هذه الرياضة ربما تكون قد خيبتك بعض الشيء؟ هل كنت قادراً على حمل المضرب بسهولة؟

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، لقد بدأت التدريب على الأرجح بعد حوالي 10 أيام من عودتي من أستراليا، كنت أمارس اللياقة البدنية كل يوم، كنت ألعب التنس بشكل أساسي في الأسابيع الثلاثة الماضية، لقد كنت أستمتع بها، وأستمتع بوقتي في الملعب في بلغراد حيث قضيت معظم وقتي.

أنا أحب اللعبة، أحب مجرد ضرب كرة التنس (مبتسماً)، لذلك لم يكن من الصعب حقاً التقاط مضرب والخروج إلى ملعب التدريب واللعب فقط لأن لدي الكثير من الشغف بالرياضة وأقدر كل دقيقة أقضيها في ملعب التدريب لأنني أعرف أن هناك دائماً شيئاً ما للعمل عليها وتحسينها.

بما أني جئت إلى دبي، من الواضح أنه كان لدي شيء أعمل من أجله، لدي هدف، والآن بعد أن أصبحت هنا، أستطيع أن أقول إنني على أتم الاستعداد قدر المستطاع أن أكون متحمساً مرة أخرى للمشاركة في البطولة، هذا كل ما أشعر به في الوقت الحالي.

بالطبع، كان هناك الكثير من المشاعر بعد عودتي من أستراليا، لذلك كنت بحاجة إلى القليل من الوقت للتفكير والراحة الذهنية فقط، وبمجرد أن نلت القليل من الراحة، كنت أتطلع حقاً للعب التنس والمنافسة.

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، حتى الآن لم أرَ الكثير من اللاعبين - لكن معظم اللاعبين الذين رأيتهم كانوا إيجابيين ومرحبين، من الجيد أن ترى بوضوح. لا أستطيع أن أقول إن هذا هو الحال في أستراليا، الموقف كان غريباً بعض الشيء، لكن الأمور هنا جيدة حتى الآن.

كيف كان رد الفعل في غرفة تغيير الملابس عند العودة إلى البطولة؟ هل تشعر أنك بحاجة إلى إعادة بناء أي جسور مع أي من اللاعبين؟

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، حتى الآن هنا معظم اللاعبين الذين رأيتهم - لم أرَ الكثير من اللاعبين - لكن معظم اللاعبين الذين رأيتهم كانوا إيجابيين ومرحبين. من الجيد أن ترى بوضوح، لا أستطيع أن أقول إن هذا هو الحال في أستراليا. كان غريباً بعض الشيء. لكن الأمور هنا جيدة حتى الآن.

كان لديك أهداف محددة للغاية، على سبيل المثال لمدة أسابيع طويلة أنت موجود في المرتبة الأولى، لقد حددت جدولك الزمني لتحقيق ذلك، ثم انتقلت إلى البطولات الأربع الكبرى، وجعلت جدولك حول ذلك، إلى أي مدى تعتقد أنه سيكون صعباً بالنسبة لك، نظراً لجميع الظروف وعدم اليقين بشأن البطولات التي يمكنك المشاركة فيها؟ كيف تخطط للقيام بجولة بهذه الطريقة؟ كيف سيؤثر ذلك عليك ذهنياً وعلى استعداداتك؟

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، علي أن أتبع القواعد، مهما كانت البطولة التي يمكنني لعبها، سأحاول الوصول إلى هذا البلد ولعب البطولة.

من الواضح أنني لا أنوي لعب الجدول الزمني الكامل، لم يكن هذا أيضاً هدفي - كما ذكرت - وهدفي قبل هذا الموسم أو الموسم السابق. كنت أحاول تقديم أفضل ما لدي في بطولات غراند سلام، وألعب لبلدي، كانت تلك أكبر الدوافع لدي من حيث الجدول الزمني.

من الواضح الآن أن الوضع مختلف بالنسبة لي، أنا حقاً لا أستطيع الاختيار، يتعلق الأمر حقًا بالمكان الذي يمكنني الذهاب إليه واللعب فيه.

أينما أتيحت لي الفرصة، سأستغل هذه الفرصة على الأرجح وسألعب لأن هذا ما أفعله، وهذا ما أحب القيام به حتى الآن. لدي دعم من عائلتي، فريقي لا يزال معي. هذا مهم بالنسبة لي لأنه من الواضح أنه لم يكن من السهل على أي شخص في محيطي أن يمر بهذا النوع من الظروف والمواقف التي مررنا بها جميعاً.

لكن من المثير للغاية أن يكون الجميع معي هنا في دبي، سنلعب هذه البطولة وسنرى كيف تسير الأمور.

كانت هناك تقارير تفيد بأن الرقم التسلسلي غير متزامن مع نتيجة الاختبار الإيجابية التي حصلت عليها في السادس عشر من ديسمبر، نتساءل إذا كنت تعرف لماذا كان ذلك؟ هل سألت السلطات الصحية الصربية عن سبب ذلك؟ لقد أثار الكثير من الأسئلة التي يريد الناس معرفة المزيد عنها؟

نوفاك ديوكوفيتش: فهمت، لقد رأيت أن وسائل الإعلام تتكهن حول صحة الاختبارات. ما يمكنني قوله هو ما قلته في تصريح سابق، أنا لست خبيراً في تكنولوجيا المعلومات.

أنا لست في وضع يسمح لي بفهم كيفية معالجة هذه الاختبارات وتسجيلها، أنا سعيد لأن معهد الصحة العامة في صربيا قد خرج علناً وقام بالتحقق من صحة هذه الاختبارات، هذا كل ما يمكنني قوله حقاً، لست في وضع يسمح لي، ولست خبيراً، بالخوض في المزيد من التفاصيل..

ما مدى سهولة الاستعداد ذهنياً لهذه البطولة؟ كما قلت، أول لعبة لعبتها منذ أكثر من شهرين، بالنظر إلى كل ما حدث في أستراليا، ما مدى سهولة أو صعوبة الاستعداد لهذه البطولة؟

نوفاك ديوكوفيتش: كما قلت سابقاً، لم يكن الوضع اليومي بالنسبة لي، ما حدث في أستراليا، لذلك، كان الأمر مختلفاً، لقد خاب أملي، كنت حزيناً للطريقة التي غادرت بها أستراليا، لكن بمجرد أن علمت أنه سُمح لي بالحضور إلى دبي واللعب، لم يكن الأمر صعباً بالنسبة لي للدخول إلى الملعب والتحدث إلى فريقي بإنشاء خطة، خطة لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، ما أحتاج إلى القيام به على أساس يومي، أسبوعي، حتى أصل إلى الذروة في الوقت المناسب هنا في دبي، من الواضح أن وجود تجارب إيجابية سابقة في الملعب والألقاب يربطني بهذا المكان أكثر.

لذلك، بالطبع، بالنظر إلى ما مررت به في الشهرين الماضيين، فأنا أكثر حماسةً وإلهاماً للخروج إلى الملعب وألعب أفضل ما لدي في التنس.

بالطبع، هذا ليس ضماناً، لكنني بذلت قصارى جهدي لأضع نفسي في مركز جيد في التنس، ذهنياً كذلك، أنا حاضر، أنا هنا، سعيد حقاً لأنني ألعب مرة أخرى.

هل فكرت في الحياة بعد التنس؟

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، الطريقة التي أراها هي أنني لا أرى الحياة بعد التنس، أرى التنس في حياتي إلى الأبد، لدي مركز تنس في بلغراد، لدينا 150 طفلاً في مدرسة التنس، لدينا 10 و 10 من المنافسين في أعمار مختلفة.

أحاول أن أنقل كل المنهجية، ونوع النهج في الحياة، والتنس، والعمل، والتعافي، والجانب العقلي للرياضة، وأحاول فقط مساعدة الأجيال الشابة على الاستعداد لما هو قادم وآمل بناء المزيد من الأبطال.

أعني، هكذا أراها، هذا نوع من مشروع حياتي حقاً، بدأت في تطويره في العامين الماضيين، بالطبع، أعلم أنه كان هناك الكثير من علامات الاستفهام التي يجب أن أفعلها خلال مسيرتي الرياضية. هذا أيضاً يغذيني بالكثير من الطاقة.

إنه لمن دواعي سروري أن أرى لاعب تنس شاب يطلب النصيحة وأن أكون قادراً على توجيه شخص ما في الملعب، إنه شيء يرضيني بشدة، أنا أستمتع بهذه العملية.

لست قلقاً حقاً بشأن انتقالي لما أفعله بعد مسيرتي في الملاعب، سأبقى بالتأكيد في التنس لبقية حياتي لأن هذه الرياضة أعطتني الكثير لدرجة أنني ربما لن أتمكن من السداد حتى بقية حياتي.

سأبذل قصارى جهدي لنقل ومشاركة أكبر قدر من المعرفة والخبرة التي لدي للأجيال الشابة، هذا شيء يجعلني سعيداً جداً.

يمكن أن يصبح ميدفيديف رقم 1 هذا الأسبوع، لا أعرف ما إذا كنت تعرف السيناريوهات المختلفة، ما مقدار الحافز الإضافي بالنسبة لك هذا الأسبوع لمحاولة قطع الطريق أمامه؟

نوفاك ديوكوفيتش: حسناً، أعرف أنه قريب جداً، يعتمد على ما أفعله هنا، لست على دراية بجميع السيناريوهات المختلفة، لكن السيناريو الوحيد الذي يدور في رأسي هو الفوز في كل مباراة ألعبها هنا، أعرف أنني إذا فزت بالبطولة، أعتقد أنني سأكون قادراً على البقاء في المركز الأول.

ميدفيديف يستحق أن يكون رقم 1، في النهاية سيحدث ذلك. إذا حدث ذلك هذا الأسبوع، سأكون أول من يهنئه.

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