الإمارات تشارك بأكبر وفد في «عربية الرجبي» بتونس

المصدر: تونس – البيان الرياضي

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يواصل منتخبا الإمارات للرجبي «رجال وسيدات» مرانهما في معسكرهما بمدينة المنستير التونسية، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية السابعة للرجال، والثانية للسيدات، اللتين تستضيفهما تونس للمرة الأولى، ويسعى منتخبا الإمارات للمنافسة على لقب البطولتين.

وأكد محمد سلطان الزعابي رئيس بعثة المنتخبات الإماراتية للرجبي، أن الاتحاد الإماراتي حريص على المشاركة في هذه البطولة بمنتخبي الرجال والنساء من أجل الاستفادة الفنية، كون هذه النسخة تشارك فيها أقوى المنتخبات العربية التي لم تنافس في آخر البطولات، مثل منتخبي تونس والجزائر اللذين يمتلكان خبرة كبيرة في اللعبة، فضلاً عن منتخب مصر بطل النسخة الماضية.

وأضاف أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي: إن المعسكر التدريبي للمنتخبين يشهد روحاً عالية من قبل اللاعبين، ونشاطاً كبيراً لتقديم الأفضل في البطولة، حيث يخوض المنتخب على مدار اليوم وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

منافسة

وأشار الزعابي إلى أن منتخب الرجال سيخوض مباراة ودية مساء يوم الاثنين أمام نادي جمال التونسي، الذي يعد من أقوى فرق تونس، وأحرز لقب الدوري لأكثر من مرة، وبعدها سيتقابل منتخب السيدات مع سيدات نادي جمال التونسي، وتأتي المباراتان من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وإدخالهم في أجواء المنافسة قبل المشاركة في البطولة.

وأوضح الزعابي أن الهدف من المشاركة في هذه البطولة تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى على الرغم من وجود عدد من اللاعبين الشباب الذين سيكتسبون خبرة ليكونوا نواة للمنتخب الوطني في المستقبل.

وبيّن رئيس الوفد الإماراتي أن بعثة الإمارات تعد الأكبر خلال تاريخها بمشاركة منتخبي الرجال والنساء، وتألفت من سامي سمارة مدير التطوير في الاتحاد الإماراتي، وسعود بوشالات المشرف العام على المنتخبات الوطنية، ونزار مهران، إداري، وريم مصطفى، إدارية للنساء، فيما ضمت قائمة رجال الأبيض الإماراتي التي اتسمت بالشبابية وبعض لاعبي الخبرة التي يقودها المدرب النيوزيلندي أبولو، ويساعده يوسف شاكر، اللاعبين (ماجد البلوشي ومحمد المرر وخليفة الحربي وإبراهيم دوري ومكتوم الحاج وعبدالله اليافعي وعبدالرحمن عبدالباسط وخليفة المرزوقي ومحمد حاتم ويوسف ثاني)، أما تشكيلة منتخب السيدات، الذي تشرف عليه المدربة الكينية فيلاديلفيا، فضمت كلاً من (فرح العزري وأسماء الزعابي وشوق أهلي وعفراء راشد والعنود البلوشي والعنود الزعابي وفاطمة البلوشي وحصة البلوشي ودانة عبدالله ومهرة أنقليا وزينب السويدي وعنود علي).

أخوة

تتسم البطولة العربية لسباعيات الرجبي بروح الأخوة الجميلة، وتمتاز بنكهة خاصة عند جميع المنتخبات التي تحمل شعاراً واحداً، هو «نحن عرب».. تجمُّع يشهد أغلب الدول في ملعب واحد، لا يوجد فائز ولا خاسر، فالجميع هم أبطال.

نظمت البطولة العربية لأول مرة في مدينة الغردقة المصرية في 2016، وشاركت في النسخة أربعة منتخبات فقط، هي (الإمارات والمغرب والسعودية، ومصر البلد المضيف)، وتوج باللقب المنتخب المغربي على حساب نظيره المصري.

وشهد عام 2016 أيضاً إقامة البطولة العربية، لكن استضافتها مدينة مراكش المغربية، وشاركت 6 منتخبات في هذه النسخة، هي (تونس والإمارات والجزائر ولبنان والمغرب الوطني والمغرب (ب) البلد المضيف)، وأحرز لقب البطولة المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي بفوزه على المنتخب المغربي، فيما احتل الإمارات المركز الثالث على حساب لبنان، وجاء الجزائر بالترتيب الخامس بتغلبه على منتخب المغرب (ب)، الذي شارك بدلاً عن ليبيا التي تعذرت مشاركتها في البطولة.

سيناريو

فيما أقيمت النسخة الثالثة من بطولة العرب في العاصمة الأردنية عمّان، وتنافس على اللقب 8 منتخبات، هي (المغرب والإمارات ومصر والعراق ولبنان وليبيا وفلسطين والأردن)، وأحرز لقب هذه النسخة المنتخب المغربي للمرة الثالثة على التوالي، ليعاد سيناريو نهائي البطولة الأولى وتفوز المغرب على مصر أيضاً، أما المركز الثالث فكان من نصيب الأردن، وجاء على حساب منتخب الإمارات صاحب الترتيب الرابع.

وشهدت البطولة الرابعة غياب بطل النسخ الثلاث الماضية المنتخب المغربي، واحتضنت البطولة العاصمة المصرية القاهرة 2018، وشاركت 6 منتخبات في المنافسات، هي (الإمارات والعراق والأردن وفلسطين وليبيا والأردن ومصر)، وتوجت مصر بلقب البطولة لأول مرة بفوزها على المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية، وحل الأردن ثالثاً بتخطي منتخب ليبيا، وجاء المنتخب العراقي بالترتيب الخامس بالفوز على فلسطين.

مشاركة

وعادت النسخة الخامسة للعاصمة الأردنية عمّان في عام 2019، وشهدت مشاركة 6 منتخبات، هي (مصر والإمارات والجزائر وفلسطين والسودان والأردن)، وشهدت النسخة بطلاً جديداً هو المنتخب الأردني الذي أحرز اللقب لأول مرة بفوزه على مصر في المباراة النهائية، وحل المنتخب الإماراتي بالمركز الثالث على حساب الجزائر، وجاءت فلسطين بالترتيب الخامس بفوزها على السودان.

ونظمت النسخة السادسة في عام 2021 في مدينة الإسكندرية بمصر، حيث لم تقم البطولة في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأنشطة الرياضية الدولية، وشهدت مشاركة 8 منتخبات، هي (لبنان والإمارات والعراق وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا ومصر)، وأحرز اللقب المنتخب المصري للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب اللبناني، ونالت الإمارات المركز الثالث بفوزها على سوريا، وحسمت ليبيا المركز الخامس على حساب العراق، فيما جاءت السودان بالمركز السابع بتخطيها فلسطين.

رجبي السيدات

من جهة أخرى تشهد لعبة الرجبي النسائية في الوطن العربي نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية بدعم كبير من قبل رئيس الاتحاد العربي للرجبي قيس الظالعي، فضلاً عن دعمه الكبير والمباشر لفرق الرجال.

وأقيمت أول بطولة عربية للنساء في مصر عام 2021، وتزامنت مع إقامة النسخة السادسة من بطولة الرجال، وأقيمت على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشهدت البطولة مشاركة أربعة منتخبات عربية، هي (الإمارات وسوريا ولبنان ومصر)، وتوج المنتخب المصري للسيدات بلقب البطولة إثر فوزه على نساء سوريا في المباراة النهائية، فيما حقق منتخب الإمارات المركز الثالث على حساب لبنان. هذا وستشهد النسخة الثانية من البطولة العربية مشاركة أربعة منتخبات للنساء أيضاً، هي (الإمارات ومصر والجزائر، وتونس البلد المضيف).

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