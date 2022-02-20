«سلة الكراسي المتحركة» تتخطى البحرين بـ «غرب آسيا»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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دشن منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة، مشوار المشاركة الإماراتية في بارالمبية غرب آسيا الثالثة، بفوزه على البحرين في الجولة الأولى، بنتيجة 54- 45، ويواجه منتخبنا نظيره الكويتي اليوم بالجولة الثانية، ويلتقي غداً مع منتخب السعودية، ويوم الجمعة مع عمان.

وتضم قائمة منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة 12 لاعباً، هم بدر عباس، راشد الزيودي، إبراهيم الحمادي، محمد الزرعوني، جمال البدواوي، طارق علي، جاسم النقبي، منصور محمد، محمد الحبسي، محمد الحامد، سيف هلال، عيسى الزبيدي.

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