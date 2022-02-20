الإمارات تحتفظ برئاسة «غرب آسيا البارالمبي»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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احتفظت الإمارات، برئاسة اتحاد غرب آسيا البارالمبي، بفوز الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، بمنصب الرئيس لدورة جديدة بـ 12 صوتاً، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في المنامة، بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية.

وبارك محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، احتفاظ الإمارات بالمنصب، مثمناً جهد الدكتور عبد الرزاق بني رشيد الذي يحظى بدعم كبير في ظل احتضان الإمارات المقر الرئيسي.

وأشار الدكتور بني رشيد إلى أن الإنجاز القاري يمثل ثمرة دعم القيادة الرشيدة «لرياضة أصحاب الهمم»، وقال: احتفاظي بالمنصب يضعني أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة لتحقيق الطموحات.

وهنأ عيسى هلال الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، بالإنجاز، وقال: نفخر بتواجد القيادات الإماراتية في واجهة الاتحادات الدولية والقارية لأصحاب الهمم، وسعداء باحتضان مقر اتحاد غرب آسيا في الشارقة، وستستمر مساندة مجلس الشارقة الرياضي، لاتحاد غرب آسيا وفعالياته ونشاطاته المختلفة.

وأعرب الدكتور طارق بن خادم عن سعادته باستمرار الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد في رئاسة اتحاد غرب آسيا، وقال: الكوادر الإماراتية أكدت جدارتها على الصعيدين الدولي والقاري لرياضات أصحاب الهمم، ونفخر بالتواجد المشرف في الاتحاد الدولي ممثلاً في محمد فاضل الهاملي، بجانب ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وعضو اللجنة البارالمبية الدولية.

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