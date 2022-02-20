«محاربي الإمارات» تطلق النسخة الأفريقية السبت المقبل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تشهد صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس ابوظبي، يوم الجمعة المقبل إطلاق النسخة الأولى الأفريقية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة لتمضي بجانب النسخة العربية التي حققت نجاحاً كبيراً، واستقطبت أبرز نجوم اللعبة من الدول العربية الشقيقة إلى أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، فيما تقام جولة جديدة من النسخة العربية يوم السبت المقبل بتنظيم من قبل شركة بالمز الرياضية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اكتمال الترتيبات لإطلاق النسخة الأفريقية ووصول المشاركين من عدة دول، وسط ترقب كبير من عشاق ومحبي الفنون القتالية المختلطة، ويسبق البطولة مؤتمر صحفي الثلاثاء يتم عبره الكشف عن كافة تفاصيل النسختين الأفريقية والعربية.

من جانبه أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، تنظيم نسختين استثنائيتين من «محاربي الإمارات»، تتماشى مع النجاحات السابقة من البطولة التي حققت شهرة واسعة وأصبحت جاذبة لكل نجوم العالم.

وأكد فؤاد درويش أنهم ينتظرون حضور الجاليات من داخل الإمارات لدعم الأبطال في النسختين الأفريقية والعربية، وكل محبي الفنون القتالية، ذاكراً أن الحضور الجماهيري يساهم كثيراً في زيادة حماس الأبطال ويضاعف من قوة النزالات.

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