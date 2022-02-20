منتخب القوى يشارك في البطولة العربية لاختراق الضاحية بالبحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى، في البطولة العربية 24 لاختراق الضاحية، والتي تستضيفها مملكة البحرين في نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل الثلاثاء، إذ تمثل البطولة هدفاً مهماً نحو تعزيز قدرات اللاعبين وإكسابهم الخبرة الجيدة، والتي تعزز تطورهم، ضمن استراتيجية «أم الألعاب»، التي تمهد الطريق لاستعادة مكانتها القوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويرأس البعثة، علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة الحكام، وتضم 6 لاعبين في فئة الرجال، وهم مبارك راشد المراشدة، خالد خليل رمضان، الشعالي حسن النعيمي، سلطان علي الضنحاني، عبد الله سرور جمعة وخليفة محمد النعيمي، ومعهم العداء حمد محمد اليحيائي في فئة الشباب.

وتتضمن البطولة، إقامة عدة سباقات بمسافات مختلفة لكل من فئات الناشئين والشباب، بجانب سباق العموم للرجال، حيث تقام سباقات الفئات العمرية خلال الفترة الصباحية، بينما تشهد الفترة المسائية سباق العموم.

ويعقد الاثنين، الاجتماع الفني في فندق جولدن توليب، بحضور ثلاثة ممثلين عن كل اتحاد مشارك، ويتضمن الاجتماع تقديم وترحيب من قبل رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وكلمة مندوب مجلس إدارة الاتحاد العربي في البطولة، وعرض البرنامج الزمني، وتأكيد المشاركة النهائية، وتشكيل لجنة الاحتكام، ولجنة أهلية اللاعبين وإصدار التعليمات الخاصة بمراقبة المنشطات، وتسليم أرقام الصدر وتحديد مواعيد الحضور لغرفة المناداة ودخول الملعب والتتويج، وحصر عدد اللاعبين المشاركين.

وأكد علي حسن غزوان، أن اتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، يسعى لتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة، ومنحهم فرصة المشاركة في البطولات الإقليمية والعربية لرفع مستوى جاهزيتهم، وإكسابهم الخبرة الميدانية المطلوبة ضمن الخطة المقررة للوصول بهم إلى أفضل المؤشرات المطلوبة التي تمهد الطريق لتطوير قدراتهم.

وأشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت حراكاً قوياً على مستوى المسابقات المتنوعة التي نظمها مجلس إدارة الاتحاد في المدن المختلفة بالدولة، حيث كشفت عن مؤشرات مهمة يمكن الاستناد عليها ضمن عملية التطوير التي يتطلع إليها مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون مع الأندية التي شكلت تفاعلاً جيداً مع البرامج والمنافسات.

وأضاف أن البطولة العربية لاختراق الضاحية في البحرين، تشكل مرحلة مهمة لمساعدة اللاعبين واللاعبات على الاحتكاك واكتساب الخبرة بوجود أفضل المنتخبات العربية، وذلك على نحو يعزز تحقيق التطور الفني الذي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لعودة أم الألعاب إلى الحضور القوي في ظل الجهود التي يضطلع مجلس إدارة الاتحاد لتأهيل المدربين وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، والانطلاق مجدداً إلى المؤشر المطلوب الذي يعزز الرؤية المستقبلية بالوصول إلى الأهداف المقررة.

وأشاد غزوان بالترتيبات الكبيرة والممتازة التي قام بها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى واللجنة المنظمة للبطولة لإخراج الحدث الكبير على مستوى أم الألعاب وفق التوقعات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن البطولة ستحقق النجاح التنظيمي المطلوب.

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