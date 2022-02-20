«سلطان الخير» بطل «زايد للشراعية 22 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج المحمل «سلطان الخير» لمالكه عادل فاروق عبد الله الحمادي بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وأقيم السباق لمسافة 8 أميال بحرية بمشاركة عدد كبير من البحارة الشباب، حيث احتل المركز الثاني «داحس» لعبد الرحمن عبد الله المرزوقي، فيما كان المركز الثالث من نصيب «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية.

وجاء في المركز الرابع «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وحل خامساً «الظفرة» لعبد الله مروان عبد الله المرزوقي، فيما كان المركز السادس من نصيب «لاهوب» لعبد الله علي جابر، وحل سابعاً «حشيم» لأحمد يوسف الحمادي، وفي المركز الثامن جاء «الرائد» لمحمد سعيد عتيق المهيري، وتاسعاً جاء «الساعي» لمنصور سالم علي، واحتل المركز العاشر «نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب وماجد عتيق المهيري وسالم راشد الرميثي.

ووجه أحمد الرميثي التهنئة للشباب الفائزين بالمراكز الأولى في السباق، مؤكداً أن المشاركة في حد ذاتها فوز بالنسبة للجميع، كما وجه الشكر إلى جميع المشاركين على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن المشهد رائع ويأتي كاستمرار للصورة التي بدأ عليها الموسم التراثي في النادي.

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