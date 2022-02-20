«آسيوي الدراجات» يبحث تطوير سباقات السيدات في السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بحث أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي والأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات الهوائية سبل تطويرسباقات السيدات في السعودية والارتقاء بمستويات اللاعبات عبر إتاحة الفرصة لهنّ للمشاركة أكثر في السباقات من أجل كسب الخبرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية في دبي بحضور نورة حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية ورئيسة لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي، وتم التطرق لتفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي والتي تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال ممارسة كافة أنواع الرياضات المرتبطة بمجال الدراجات الهوائية وتشجيع ونشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية بين أفراد المجتمع بشكل عام وإعداد رياضيين محترفين لديهم القدرات البدنية والذهنية والأداء التكتيكي وإشراكهم في التمارين الروتينية والمعسكرات الداخلية والخارجية وفي البطولات المحلية والدولية إلى جانب إعداد وتأهيل حكام لإدارة البطولات المحلية والدولية.

وأشار أسامة الشعفار إلى أن السعودية لديها رياضة متطورة وقادرة على تكوين جيل مميز من الدراجين تفخر بهم القارة الآسيوية، واعتبر الاتحاد السعودي نموذجاً ناجحاً في تطوير رياضة الدراجات بالمنطقة، وأثنت الأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود على جهد أسامة الشعفار في تطوير اللعبة على الصعيد القاري ودوره في تطوير اللعبة أثناء رئاسته لاتحاد الإمارات، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لرسم خارطة مستقبل أفضل لرياضات الدراجات في السعودية وتطوير سباقات السيدات بشكل خاص، وهو ما يساعد الفرق والمنتخبات الخليجية على رفع مستوياتها، وأشارت لوجود شراكة استراتيجية مع الاتحاد الآسيوي، وأكدت أن مشاركة الفريق السعودي للسيدات في بطولة السلم للدراجات الهوائية، جاءت إيجابية، حيث قدمت اللاعبات مستويات ممتازة، وأشارت إلى أن مستقبل هذه الرياضة واعد وأنها تطمح لتكوين منتخب نسائي قوي.

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