تعاون بين «دبي البحري» و«بي آند أو ماريناز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الرياضات البحرية في الإمارة، و«بي آند أو ماريناز»، مشغل مراسي اليخوت والمرافئ الراقية ذات المواصفات العالمية، والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، وتنسيق الجهود لتطوير جميع أنواع الأنشطة والفعاليات، ودعم الخطط التطويرية في مختلف مجالات الرياضات البحرية.

تم توقيع الاتفاقية خلال احتفالية في مقر عمليات «بي آند أو ماريناز»، من قبل كل من أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز»، بحضور راشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، عضوي مجلس إدارة النادي، ومن جانب «بي آند أو ماريناز» كل من د. فابيانة ماكاريني رئيس الإدارة الاستراتيجية وسعيد خليفة المري مدير أول المراسي وعصام أحمد مدير أول تطوير الأعمال وعدد من الضيوف.

تأتي هذه الخطوة من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية و«بي أند أو ماريناز» في إطار الخطة الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021-2027، والرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، سعياً إلى خلق بيئة جاذبة لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضات البحرية، ومواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في الإمارة، وفقاً لأعلى المعايير، إضافة إلى تطوير الأنشطة الرياضية والفعاليات البحرية المختلفة.



هدف



وقال أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: منذ انطلاقة النادي في عام 1988 وهو يسعى إلى نشر ممارسة الرياضات البحرية في الإمارة وتعميم نمط حياة القوارب واليخوت، وسوف تسهم اتفاقية التعاون هذه في تعزيز مكانة دبي العالمية في مجال الرياضات البحرية، وصدارتها في العديد من المؤشرات الدولية، عبر تأسيس وإطلاق المبادرات المبتكرة والرائدة، والاستفادة من الإمكانات المشتركة لكلا الجانبين، وتحفيز مختلف شرائح المجتمع على استكشاف الفرص لممارسة هواياتهم الرياضية، وتنمية المواهب وصقل المهارات وتطوير الكوادر في مختلف مجالات الأنشطة البحرية.

من جهته قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز»: تعتبر الشراكة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمراً أساسياً لنجاحنا في أن نكون مزوداً متكاملاً في مجال الرياضات البحرية ونمط حياة القوارب واليخوت الفاخرة، فجهودنا في تعميم هذه الثقافة، ورعايتنا واستضافتنا للعديد من الفعاليات الرياضية، وإحياء السباقات التراثية، شكلت جميعها محفزات لتحويل دبي إلى عاصمة إقليمية لهذه الأنشطة. وقد استفدنا بشكل كبير من رصيد إنجازاتنا وما وصلت إليه دبي من سمعة مرموقة خلال السنوات الماضية، في تحقيق العديد من النجاحات، واستضافة سباقات دولية كبرى للقوارب الشراعية. ونؤمن أن ما نقوم به في «بي أند أو ماريناز» على صعيد خطط وفعاليات الرياضات المائية يُعد امتداداً للجهود التي بذلتها إدارة النادي، وسيسهم التعاون فيما بيننا، وتكريس مرافقنا المتطورة والحديثة في ميناء راشد وباقي مراسي اليخوت والقوارب التي نديرها، في جعل دبي مركزاً عالمياً للرياضات البحرية واليخوت الفاخرة.

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