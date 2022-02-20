«آل تشاكا»: دبي مركز جذب عالمي يساهم في نشر «الملاكمة الكوبية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد الملاكم الكوبي الأسطوري غييرمو ريغانو (آل تشاكا)، المتوج بذهبيتين أولمبيتين في سيدني 2000 وأثينا 2004، والحائز على اللقب العالمي في 2002 و2005 و2006، جاهزيته الكاملة لخوض النزال التاريخي يوم السبت المقبل، في صالة نادي الإمارات للغولف في دبي، أمام منافسه الفلبيني فينسينت أسطرلابيو، لافتاً إلى أنه اختار دبي لاستضافة هذا النزال لكونها مركز جذب عالمي وستساعده في نشر «الملاكمة الكوبية» في جميع أرجاء العالم.

وأعرب ريغانو (41 عاماً)، عن أمله في أن يلهم الجيل الحالي للسير على خطاه، وأن يكون من بين من سيحضرون النزال التاريخي الأسبوع المقبل من يحمل رايته في المستقبل، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي تتاح له الفرصة لخوض نزال أمام جماهيره في الإمارات، وإنه كان سعيداً بحضور النسخة التي أقيمت في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة العديد من نجوم الملاكمة العالمية.

وقال ريغانو، إنه لا يعرف الكثير عن منافسه في النزال التاريخي، كما لا يعلم استراتيجيته لكنه يفكر في نفسه فقط، وقال: «لا أعرف الكثير عن خصمي، لكنني أعلم أنه ملاكم قوي وفي سن الـ 26، ينبغي علي أن أضاعف من جهدي من أجل الفوز».

سحر

وأكد أن دبي سحرته خلال زيارته السابقة في أكتوبر الماضي، وقال: «أتيت في ذلك الوقت، قمت بعدها بجولة تدريبية آخرها كان في ميامي قبل العودة قبل أيام، وأنا مسرور بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها دبي لتنمية هذه الرياضة، وأريد أن أساهم في نشر ملاكمة الشعب الكوبية من خلال نادي الملاكمة الكوبي في منطقة القوز بدبي».

وعلى مدار 14 عاماً ظل فيها «آل تشاكا» رياضياً محترفاً، وحصد كل الألقاب الممكنة خلال مسيرته، ويقول: «بالنسبة لي أنا سعيد بكل ما حققته من إنجازات، الشغف لا يتوقف، أريد أن أحقق المزيد من الألقاب من أجل عائلتي».

وتعليقاً على سؤال حول ما إذا لديه في عائلته الصغيرة أو الكبيرة إي ملاكمين، قال: «ليس هناك أي من أفراد العائلة من يمضي على خطاي، وأنا سعيد لأنني أحظى بالدعم الكبير من قبل جميع أفراد العائلة، إنهم بمثابة الحافز المهم لي».

وفي رسالة وجهها إلى الراغبين في أن يصبحوا ملاكمين في المستقبل، قال الملاكم: «ما لا يعلمه الكثيرون، أنه هنا في إمارة دبي يوجد نادي الملاكمة الكوبي، وهو ما يمكنهم الاعتماد عليه، ولديهم صالة رياضية على مستوى عالٍ، ومدربون أكفاء، كما يمكنهم القدوم والتدرب معنا».

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