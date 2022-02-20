«العين للرياضات الذهنية» يشكل مجلس المهندسين

المصدر: العين - البيان الرياضي

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عقد مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اجتماعه الدوري عن بُعد عبر تطبيق «زووم» برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي.

وأكد خالد محمد خلفان الرميثي الأمين العام للنادي أن أبرز قرارات مجلس الإدارة تمثلت بتشكيل مجلس المهندسين برئاسة المستشار يوسف العفريت الكويتي، وعضوية المهندس طارق الطاهر، والمهندس أحمد النعيمي، والمهندسة موزة المنصوري.

وتم تكليف مجلس المهندسين بجميع الأمور المختصة بلعبة الشطرنج وما يرتبط بها من إشراف على الجانب الفني وسائر الأمور المتعلقة بالبطولات والأنشطة الداخلية والمحلية والمشاركات الخارجية وما يعمل على تطويرها وتنميتها للعنصر البشري بما يخدم مجتمع مدينة العين.

واعتمد مجلس الإدارة كل التقارير الإدارية والمالية والفنية عن الفترة السابقة وخطة العمل والمشاركات للفترة المقبلة.

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