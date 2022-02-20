عبد الله المري يكرم الفائزين ببطولة السلم للدراجات الهوائية من فرق شرطة دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفائزين من فرق القيادة العامة لشرطة دبي للرجال والسيدات في النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، في منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية في دبي.

وجاء التكريم خلال لقاء معاليه بفرق شرطة دبي للدراجات الهوائية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، والمقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لدعم سموه واهتمامه بالرياضة والرياضيين، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لحرص سموه على دعم الفرق الرياضية والارتقاء بمستوى الرياضة، وإلى اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، على حسن التنظيم والنجاح الباهر الذي ساهم في جعل البطولة تتبوأ مكانة ريادية في عالم سباقات الدراجات الهوائية، وإلى فريق مؤسسة الإمارات العامة للبترول /إمارات/، و شركة غولناغو على رعايتهما للفريق.

وأثنى معالي الفريق المري على ما حققه فريقي شرطة دبي للرجال والسيدات في النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث حصد فريق الرجال لقب بطولة الفرق، في حين حقق البطل إبراهيم آل علي المركز الأول في سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، ونال فريق السيدات لقب بطولة الفرق، في حين حصدت البطلة أولها شكل المركز الأول، وذلك في سباق النخبة للسيدات.. مؤكدا معاليه أن النتائج الإيجابية جاءت بفضل سواعد أبطالها، معرباً عن تقديره لمشاركة فرق شرطة دبي في جميع السباقات للهواة والمحترفين والمحترفات والنخبة، وحرصهم على الالتزام من أجل المحافظة على التألق وإنجازات شرطة دبي الرياضية، داعيا إياهم إلى الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز