10.000.000 دولار عائدات «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، اللاتفية أوستابينكو، المصنفة 21 عالمياً، بلقب النسخة 22 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، المُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



وحصلت اللاتفية أوستابينكو على اللقب للمرة الأولى، بفوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة 31 في المباراة النهائية، ، 6 - 0 و6 - 4.



وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس.وفرضت أوستابينكو سيطرة واضحة على مجريات المباراة، ترجمتها بتفوق واضح، بسداسية نظيفة في المجموعة الأولى، ثم تداركت تأخرها في المجموعة الثانية، وأنهتها بنتيجة 6 - 4، لتحسم اللقب في 66 دقيقة.



وأصبحت أوستابينكو اللاعبة رقم 15 تاريخياً، التي تنجح في حصد لقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بعد رباعية البلجيكية جستين هينين أعوام (2003 و2004 و2006 و2007)، وثلاثية الأمريكية فينوس وليامز (2009 و2019 و2014)، وثنائية كل من الرومانية سيمونا هاليب (2015 و2020)، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (2017 و2018)، ولقب وحيد لكل من السويسرية مارتينا هينغيز 2001، والفرنسية إيملي موريسمو 2002، والأمريكية ليندساي دافنبورت 2005، والروسية إيلينا ديمينتيفا 2008، والدنماركية كارولين فوزنياكي 2011، والبولندية أغنيسكا رادفينسيكا 2012، والتشيكية بيتر كفيتوفا 2013، والإيطالية سارة إيراني 2016، والسويسرية بليندا بينشيتش 2019، والإسبانية غاربيني موغوروزا 2021.



وحصلت أوستابينكو بفوزها في دبي، على جائزة المركز الأول البالغة 104 آلاف و180 دولاراً، بالإضافة إلى 470 نقطة، تضاف إلى نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، الجائزة المالية للمركز الثاني، البالغة 64 ألفاً و800 دولار، و305 من النقاط.



وأكدت أوستابينكو أنها كانت بحالة بدنية جيدة، وقالت في تصريح طريف عقب المباراة: «أنا مستعدة لخوض نهائي آخر الآن».



وتعد بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات من أهمّ الفعاليات الرياضية بدبي، من أنجح وأرقى بطولات التنس في العالم، وتميزها باستقطاب أبرز نجوم الساحرة الصفراء، سواء في منافسات السيدات التي شارك فيها هذا العام 8 من بين أفضل 10 لاعبات في العالم، أو منافسات الرجال التي تشهد مشاركة الصربي ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، إضافة إلى تتويج بطولة الرجال بجائزة أفضل بطولة في العالم، فئة 500 نقطة، 11 مرة، لما تقدمه من حسن التنظيم، وخدمات راقية للاعبين، تبدأ من المطار إلى الملعب. وتبلغ عائدات «تنس دبي» نحو 10 ملايين دولار بفضل ما تحظى به عقود الرعاية (10 رعاة)، إلى جانب عائدات تذاكر المباريات، ومطاعم قرية التنس في موقع البطولة، وفندق الإقامة، الذي بلغت عدد الحجوزات به 4000 ليلة للوفود الرسمية واللاعبين، على مدار أسبوعي البطولة، بقيمة مالية تعادل 2,2 مليون درهم.



وأكد صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أن السمعة الجيدة التي تتمتع بها البطولة على مستوى العالم، ساهم في نجاحها، وتحقيق أكثر من 10 ملايين دولار من الرعاية، وغيرها من الأنشطة التجارية والسياحية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن نخبة نجوم التنس تربطهم علاقة قوية مع البطولة، وأضاف: مشاركة 8 لاعبات من المصنفات الـ 10 الأوائل على العالم في بطولة السيدات، و4 لاعبين في بطولة الرجال، يتقدمهم المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش، يعكس قوة البطولة، وسمعتها العالمية.



ويبلغ عدد الجماهيرالتي تستقطبها البطولة سنوياً، 100 ألف شخص (باستثناء العام الماضي، حيث لعبت دون حضور جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19).



ويبلغ ثمن التذكرة الواحدة في بطولة السيدات 55 درهماً بالنسبة للأيام الثلاثة الأولى، و160 درهماً في ربع النهائي، و265 درهماً في نصف النهائي، و370 درهماً في النهائي، فيما يبلغ ثمنها في بطولة الرجال، 55 درهماً للأيام الثلاثة الأولى، و210 دراهم في ربع النهائي، و315 درهماً في نصف النهائي، و475 درهماً في النهائي.



ديوكوفيتش يواجه موسيتي



من ناحية أخرى، يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، مشوار البحث عن اللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، بمواجهة الإيطالي لورنزو موسيتي، المصنف 57 عالمياً في الدور الأول.



وتنطلق النسخة 30 لبطولة الرجال، غدا، بجوائز 2.8 مليون دولار، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، وستكون مشاركة ديوكوفيتش، الظهور الأول له على ملاعب التنس في العام الجديد، عقب حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي. بجوائز 2.8 مليون دولار، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، وستكون مشاركة ديوكوفيتش، الظهور الأول له على ملاعب التنس في العام الجديد، عقب حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.



وحصل ديوكوفيتش على لقب بطولة سوق دبي الحرة سنوات 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، فيما بلغ نهائي البطولة 6 مرات.



ويستهل الروسي أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2021، مشوار الدفاع عن لقبه، بمواجهة الأمريكي ماكنزي ماكدونالد، ونجح كاراتسيف في رفع كأس بطولة العام الماضي، بعد تحقيق فوزٍ مستحق على اللاعب لويد هاريس، وحصده للقب الأول له في جولات بطولة رابطة محترفي التنس العالمية.



وتشهد النسخة 30 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس دبي، مشاركة 4 لاعبين من المصنفين الـ 10 الأوائل على العالم، هم نوفاك ديوكوفيتش، والروسي أندريه روبليف، المصنف 7 عالمياً، والكندي فليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف 9، والإيطالي يانيك سينر، المصنف 10.



قرعة



ووضعت القرعة، التونسي مالك الجزيري، في مواجهة الصربي فيليب كراجينوفيتش، المصنف 44 عالمياً، في مهمة صعبة لممثل التنس العربي، صاحب التصنيف 303 عالمياً، واستفاد البريطاني اندي موراي، المصنف 87 على العالم، من نتيجة القرعة، بعد أن وضعته في مواجهة سهلة في الدور الأول، أمام أحد اللاعبين المتأهلين من الأدوار التمهيدية، إلا أن مهمة موراي حامل لقب 2017، ستزداد صعوبة في مواجهة محتملة بالدور الثاني، قد تجمعه مع المصنف العاشر عالمياً، الإيطالي يانيك سينير، في حال تخطى الإيطالي عقبة الدور الأول، الذي سيلتقي فيه المصنف 47 عالمياً، الإسباني إليخاندور دافيدوفيتش بوكينا.

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