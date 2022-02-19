لطيفة بنت محمد تتوج أوستابينكو بلقب" تنس دبي"

المصدر: دبي- عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

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توّجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ، اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة 21 عالمياً، بلقب النسخة 22 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموع جوائزها 703 آلاف و580 دولاراً، وفازت أوستابينكو التي حصلت على اللقب للمرة الأولى، على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة 31 في المباراة النهائية، أمس، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 0 و6 - 4.

وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس.

وفرضت أوستابينكو سيطرة واضحة على مجريات المباراة، ترجمتها بتفوق واضح، بسداسية نظيفة في المجموعة الأولى، ثم تداركت تأخرها في المجموعة الثانية، وأنهتها بنتيجة 6 - 4، لتحسم اللقب في 66 دقيقة.

وأصبحت أوستابينكو اللاعبة رقم 15 تاريخياً، التي تنجح في حصد لقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بعد رباعية البلجيكية جستين هينين أعوام (2003 و2004 و2006 و2007)، وثلاثية الأمريكية فينوس وليامز (2009 و2019 و2014)، وثنائية كل من الرومانية سيمونا هاليب (2015 و2020)، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (2017 و2018)، ولقب وحيد لكل من السويسرية مارتينا هينغيز 2001، والفرنسية إيملي موريسمو 2002، والأمريكية ليندساي دافنبورت 2005، والروسية إيلينا ديمينتيفا 2008، والدنماركية كارولين فوزنياكي 2011، والبولندية أغنيسكا رادفينسيكا 2012، والتشيكية بيتر كفيتوفا 2013، والإيطالية سارة إيراني 2016، والسويسرية بليندا بينشيتش 2019، والإسبانية غاربيني موغوروزا 2021.

وحصلت أوستابينكو بفوزها في دبي، على جائزة المركز الأول البالغة 104 آلاف و180 دولاراً، بالإضافة إلى 470 نقطة، تضاف إلى نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، الجائزة المالية للمركز الثاني، البالغة 64 ألفاً و800 دولار، و305 من النقاط.

وأكدت أوستابينكو أنها كانت بحالة بدنية جيدة، وقالت في تصريح طريف عقب المباراة: «أنا مستعدة لخوض نهائي آخر الآن».

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