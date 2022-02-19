ابتسام زايد من فريق شرطة دبي تفوز بلقب تحدي سبينس 92

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حلقت ابتسام زايد من فريق شرطة دبي بلقب النسخة الـ 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية أمس، وضمن بطولات غراند فوندو العالمية.

وحضر السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس وستيوارت هويسون رئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وشارك في السباق أكثر من 2500 دراج ضمن 10 فئات من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من مختلف الأعمار والمستويات البدنية ومن الرجال والنساء، حيث تأهل 258 دراجاً من المنافسين الأوائل في السباق من مختلف الفئات للمشاركة في السباق النهائي غراند فوندو العالمي الذي تستضيفه إيطاليا نهاية العام الجاري، كما تأهلوا للحصول على رخصة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وإدراجهم ضمن تصنيف الاتحاد.

وفاز البريطاني سايمون هينلي بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن 2:10:10 ساعة، تلاه في المركز الثاني الفلبيني إدجاردو توناي الذي أنهى السباق في زمن 2:10:11 ساعة، وحل الإماراتي عبد الرحمن سالم في المركز الثالث بزمن 2:10:11 ساعة، والإماراتي عبد الله البلوشي في المركز الرابع بزمن 2:10:12 ساعة.

وفي فئة السيدات فازت المصرية ابتسام زايد من فريق شرطة دبي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 2:10:37.06 ساعة، تلتها الإيطالية كارميلا سيبرياني من فريق سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 2:10:37.13 دقيقة، وحلت زميلتها الإيطالية أورورا مانتوفاني في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن 2:10:37.23 ساعة.

وانطلق السباق الذي امتد لمسافة 92 كيلومتراً من مدينة دبي الرياضية مروراً بالعديد من المناطق السياحية الحيوية في دبي، وانتهى السباق في استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

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